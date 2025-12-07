趙震雄因黑歷史引退 他逆風挺：已受罰 別讓自己被活埋

趙震雄因少年犯罪的過往被挖出，退出演藝圈。圖／摘自體育首爾

「信號」趙震雄因近日被挖出少年時期疑似有強盜、強姦犯罪紀錄、因此宣布退出演藝圈，不少韓國網友認為雖然可能看不到「信號2」，依舊認為性犯罪零容忍，趙震雄是該退出演藝圈。對此，韓國刑事法權威、首爾大學法學院名譽教授韓仁燮(音譯)公開表示，趙震雄的退場方式是「非常錯誤的解決方法」，同時呼籲他「不要任由自己被活埋，而是要重新站起來，趕快復出」。

韓教授於7日凌晨在個人社群媒體 發文，逐點回應外界對曹振雄過去爭議及退出演藝圈的反應。他首先談及趙震雄少年時期的案件，指出：「他在青少年階段犯下錯誤，並接受相應的法律處置。」韓教授強調，少年司法制度的目的，是在懲戒同時給予教育與改過的可能性，避免其走向更嚴重犯罪，因此少年機構才會以「學校」方式命名，而非以懲罰性稱呼。

韓教授認為，趙鎮雄此後數10年努力成為受社會肯定的演員，本身就是值得肯定的人生歷程。他表示：「這名少年沒有困於黑暗，努力數10年達到社會承認的成就，理應受到稱讚。他甚至是仍徘徊於黑暗中的少年們非常好的榜樣。」

韓教授也點出，真正該被譴責的，是挖出舊事、意圖毀人名聲的媒體與輿論，而非當事人本人。他指出：「如果有人為了個人、政治或煽動目的，挖出數10年前的往事，只為摧毀一個人現在的成就，那社會應該嚴厲譴責的是該媒體，而不是那位藝人。」

不過，也有非常多網友認為，如果趙震雄的犯罪是事實，他曾經真的犯下多次強盜、強姦罪，他在演藝圈深耕的數10年，那受害人又該如何走出陰霾。