五月天阿信揭周渝民真面目 言承旭自爆「流星花園」內幕

記者林士傑／即時報導
言承旭(左起)、吳建豪、周渝民、五月天阿信合體開演唱會。(圖／相信音樂提供)
雖然踢掉朱孝天，「F3」言承旭、吳建豪、周渝民喜迎新血五月天阿信，以「F✦FOREVER」為新團名展開巡演。首站於19日空降大陸上海，阿信認為只有一站太可惜，言承旭笑稱「主要是看阿信啦」，3人邀約他繼續參與，阿信應怕分身乏術，語塞說「一定一起加油」，被周渝民虧說「你嘴角在抽動」。

阿信補充表示「F✦FOREVER」其實是一個舞台，未來每一站不排除加入任何新朋友，甚至是大家都很懷念的老朋友，意有所指似乎就是朱孝天。他也談到經過這次合作，對周渝民意外改觀，「我一直覺得仔仔（周渝民）非常沉默，但這次發現其實很好笑」，周渝民則說自己身為老么，一直以來都扮演氣氛組的角色，每當訪問時有點擦槍走火，就會立刻出面搞笑，化解緊張氣氛。

他們搶在演唱會前釋出新歌「恆星不忘」，並邀來周杰倫合唱，在MV拍攝現場提前替6日過50歲生日的阿信慶生，即興模仿阿信手勢高唱生日快樂歌，開心的阿信坦言有點尷尬，表示：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭則提到「恆星不忘」這首新歌愈聽愈喜歡，自曝以前拍攝「流星花園」期間滿不懂事，且滿難相處，一旁的吳建豪先裝驚訝說「是嘛」，接著又開玩笑虧說「以前而已嗎」，讓大家笑成一團。

