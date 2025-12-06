泰勒絲傳明年這1天舉行大婚 還付重金要另1準新娘讓位

我的頻道

中央社紐約6日綜合外電報導
Page Six報導，凱爾西（左）與泰勒絲將於明年6月13日舉行婚禮。（美聯社）

媒體報導，職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）與流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）將於明年6月13日舉行婚禮。

「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）本周稍早報導，兩人將於2026年6月13日在羅德島的守望山（Watch Hill）結為連理。

報導指出，據傳為了確保能在這個日期於豪華海濱度假酒店海洋之家（Ocean House）的場地舉行婚禮，泰勒絲特別「支付重金」給另一位準新娘。

6月13日這個日期具有象徵意義，因為泰勒絲對數字學有近乎執著的迷戀，而13正是泰勒絲的幸運數字。2026年6月13日是當年唯一落在星期六的13日，而2027年則沒有任何一個13日落在星期六。

她在2020年接受滾石雜誌（Rolling Stone）訪問時表示：「我是在13號出生，在星期五13號那天滿13歲，我的第一張專輯在13周內就獲得金唱片認證。此外，我第一首登上排行榜冠軍的歌，有13秒鐘的前奏，我根本沒有刻意安排。」

凱爾西現年36歲，曾代表酋長隊拿過3屆超級盃（Super Bowl）冠軍；泰勒絲35歲，生涯榮獲14座葛萊美獎（Grammy Awards），包括前所未有的4座最佳年度專輯獎。兩人自2023年開始交往，今年8月宣布訂婚。

AAA圖輯／李俊昊張員瑛彷彿「新人進場」佐藤健語言不通

