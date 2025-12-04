我的頻道

2026年世界盃籌畫十年將登場 FIFA小心維持與川普關係

年底財務體檢 退休規畫顧問建議應做5件事

紀寶如曝袁惟仁肺炎住院中 經濟有好友相助

中央社台北4日電
紀寶如透露袁惟仁最新病況。（記者李姿瑩／攝影）
歌手袁惟仁自生病後都在台東休養，日前再度傳出身體狀況不佳，好友紀寶如澄清，沒大家想得那麼嚴重，經濟上也有好友相助，「就是肺發炎住院，但康復中，我會找時間去看他。」

袁惟仁（小胖老師）2018年底在中國上海因不慎跌倒，造成腦溢血昏迷，同時也被診斷出腦內腫瘤，開刀後長期在台東老家療養，不過他2020年又因摔倒緊急住進加護病房治療，度過危險期後便仰賴他的二姐貼身照顧。

紀寶如、湯蘭花、周丹薇、寇乃馨、黃國倫、陳致遠、秀琴、李晶玉等人今天出席宣傳「聖誕文化藝術嘉年華」記者會，提及袁惟仁狀況，紀寶如表示，袁惟仁因肺發炎住院中，也逐漸康復，沒有大家想得那麼嚴重，經濟上也不用擔心，「他有很多好朋友幫他的忙，我們演藝圈互相扶持。」

紀寶如也表示，會找時間到台東探望袁惟仁，坦言已經2年沒見他了。

湯蘭花已73歲，但依舊保養得宜，她表示，現在同樣持續工作，但健康擺第一，也希望可以幫助到更多人，保養秘方則是勤擦保養品和運動，但她強調健康飲食很重要，也要很有意志力。

周丹薇則分享，現在排練舞台劇將登台演出，而她是孟耿如的乾媽，問起孟耿如近況，她表示最近太忙沒有聯絡，過往會偶爾傳訊息互相鼓勵。

李晶玉現在任職於北美優視頻道，一邊工作一邊做公益，目前台北、美國兩邊跑，日前還曾到非洲、柬埔寨做公益，教導當地年輕人創業技能。

寇乃馨和黃國倫則攜手號召200多名藝人及20個團體，在12日到14日於台北信義區新光三越香堤大道廣場，舉行「2025聖誕文化藝術嘉年華」，活動集合歌手演唱、原住民豐年祭、街頭舞蹈、文化藝術、電音浪潮、文創市集，提前炒熱氣氛。

原住民 腫瘤 台劇

