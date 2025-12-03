我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

19歲非法居留女大生欲從波城搭機回德州 遣返宏國

香港宏福苑死亡人數增至159人 31人失聯

台男星返家驚見父親倒臥浴室 橫紋肌融解救回、嚴重失智

記者葉君遠／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
洪都拉斯聊起自己寫的人生劇本，要把真實故事搬上台。記者葉君遠／攝影
洪都拉斯聊起自己寫的人生劇本，要把真實故事搬上台。記者葉君遠／攝影

洪都拉斯剛滿60歲，一直想把人生故事寫成舞台劇「阿姆」，卻因為92歲的父親兩年前失智，記憶斷線不知如何收尾，他嘆，某天返家父親橫紋肌融解倒臥浴室，再晚一點就救不回來，「半年後他完全不記得我了」，王偉忠聽完他的故事，催他盡快寫出成為劇本。

洪都拉斯小時候父母離婚，母親獨自飛往美國，父親是職業軍人，犯了錯判軍法要入監，執行前要將3歲的他和5歲的姊姊送進孤兒院，結果出現一個歐巴桑可憐兩姊弟，自願幫父親照顧兩人，成了他們的奶媽，「阿姆」寫的就是奶媽和洪家人之間的故事。

父親失智前，常一個人搭計程車到年輕時上班的地方，有次他接到警察打來，疑惑父親為何老要跑去那裡，「我後來想想，他當時已輕微發作，腦中認為還得上班，才會不斷跑去」，直到後來父親在浴室倒下，記憶如斷崖式崩解，去醫院做測驗才知他真的失智了。

洪都拉斯說，「我爸常說自己有100萬，我追問放在哪裡，想說會不會有股票或資產，但他銀行卡在我這裡，查了一下都沒有，每次追問他就不講話了，我到現在也不知道那1百萬在哪裡，應該是時空和記憶錯亂」。

他和太太都在上班，於是請看護照顧父親，起先老父會追打看護，洪都拉斯說，「楊貴媚也在照護失智家人，特地來幫我忙，教我們怎弄尿布、鋪墊讓身體不長褥瘡，最後我告訴爸爸，再打跑看護沒人能照顧你，後來他接受了，然後把所有人忘了，只記得看護」。

他首次創作舞台劇本，是因為成長過程中對這名非親非故卻深情付出的「奶媽」記憶猶深，「父親13歲就來台灣，是大時代的悲劇，而奶媽太偉大了，我劇本寫了一半，但父親失智很多細節問不到了，偉忠哥要我盡快寫出來，沒答案的地方就換條線走就行」。

台劇 王偉忠 護照

上一則

兩名神祕參賽者回歸 「黑白大廚2」賽制全改了

延伸閱讀

澳洲新研究：逾70歲長者常聽音樂 失智風險降近40%

澳洲新研究：逾70歲長者常聽音樂 失智風險降近40%
研究：運動延緩失智 球類、雙重任務訓練更有效

研究：運動延緩失智 球類、雙重任務訓練更有效
失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫
金馬亮點／李國煌穿高跟鞋 致敬搭檔楊貴媚「愛情萬歲」

金馬亮點／李國煌穿高跟鞋 致敬搭檔楊貴媚「愛情萬歲」

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕