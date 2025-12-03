台男星返家驚見父親倒臥浴室 橫紋肌融解救回、嚴重失智

洪都拉斯聊起自己寫的人生劇本，要把真實故事搬上台。記者葉君遠／攝影

洪都拉斯剛滿60歲，一直想把人生故事寫成舞台劇 「阿姆」，卻因為92歲的父親兩年前失智，記憶斷線不知如何收尾，他嘆，某天返家父親橫紋肌融解倒臥浴室，再晚一點就救不回來，「半年後他完全不記得我了」，王偉忠 聽完他的故事，催他盡快寫出成為劇本。

洪都拉斯小時候父母離婚，母親獨自飛往美國，父親是職業軍人，犯了錯判軍法要入監，執行前要將3歲的他和5歲的姊姊送進孤兒院，結果出現一個歐巴桑可憐兩姊弟，自願幫父親照顧兩人，成了他們的奶媽，「阿姆」寫的就是奶媽和洪家人之間的故事。

父親失智前，常一個人搭計程車到年輕時上班的地方，有次他接到警察打來，疑惑父親為何老要跑去那裡，「我後來想想，他當時已輕微發作，腦中認為還得上班，才會不斷跑去」，直到後來父親在浴室倒下，記憶如斷崖式崩解，去醫院做測驗才知他真的失智了。

洪都拉斯說，「我爸常說自己有100萬，我追問放在哪裡，想說會不會有股票或資產，但他銀行卡在我這裡，查了一下都沒有，每次追問他就不講話了，我到現在也不知道那1百萬在哪裡，應該是時空和記憶錯亂」。

他和太太都在上班，於是請看護照 顧父親，起先老父會追打看護，洪都拉斯說，「楊貴媚也在照護失智家人，特地來幫我忙，教我們怎弄尿布、鋪墊讓身體不長褥瘡，最後我告訴爸爸，再打跑看護沒人能照顧你，後來他接受了，然後把所有人忘了，只記得看護」。

他首次創作舞台劇本，是因為成長過程中對這名非親非故卻深情付出的「奶媽」記憶猶深，「父親13歲就來台灣，是大時代的悲劇，而奶媽太偉大了，我劇本寫了一半，但父親失智很多細節問不到了，偉忠哥要我盡快寫出來，沒答案的地方就換條線走就行」。