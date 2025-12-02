麥莉與交往4年男友閃亮訂婚…超吸睛巨鑽 有這些細節

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
麥莉（Miley Cyrus）與交往四年的男友麥克斯（Maxx Morando）已正式訂婚。（美聯社）
麥莉（Miley Cyrus）與交往四年的男友麥克斯（Maxx Morando）已正式訂婚。（美聯社）

她能為自己買花，但他替她戴上了一枚訂婚戒。

據Page Six證實，麥莉（Miley Cyrus）與交往四年的男友麥克斯（Maxx Morando）已正式訂婚。

兩人的訂婚傳聞最初源於本周一，他們在洛杉磯攜手出席《阿凡達：烈火與灰》全球首映，紅毯同框立刻引發關注。

現年33歲的流行天后與27歲的音樂人親密合照，而麥莉也不忘在每個角度展示她手上那顆耀眼、鑲嵌於厚實金戒台上的巨鑽。

珠寶設計師Jacquie Aiche隨後透過其代表Francesca Consulting證實，這枚訂婚戒指為其客製作品。

根據Francesca Consulting分享的細節，戒指主石是一顆墊形切割鑽石，座落於飽滿厚實的14K黃金戒台上。

首映當晚，麥莉以一襲無肩帶黑色亮片禮服亮相，結構式上身搭配荷葉裙擺與拖地長裙，氣場全開；莫蘭多則以經典黑西裝與白襯衫示人，低調紳士。

就在兩人走完紅毯後不久，麥克斯的父親Dan Morando便在社群媒體上發布祝賀貼文。他上傳了看似在壽司餐廳內的私人慶祝照，讓粉絲得以近距離欣賞麥莉的訂婚戒。貼文中也包括兩人相擁慶祝的照片，並寫下簡潔又充滿喜悅的貼文。

據Deuxmoi報導，早在11月中旬，麥莉便被拍到佩戴這枚鑽戒。她在上周末的生日慶祝中亦大方展示這顆大鑽。

她於Instagram上分享兩張捧著臉、凝望生日蛋糕的照片，寫道，「33歲，在你們溫暖甜蜜的祝福中閃閃發光。今年我只想和讓我留下笑紋的人一起笑更多。我愛你們所有人。」

截至目前，雙方代表尚未回應Page Six的置評請求。

麥莉曾於2023年接受英國Vogue專訪時透露，她與現為樂團Liily鼓手、曾於The Regrettes待過的麥克斯，是在「幾個夏天前」開始交往的。

「我們被安排去相親。」她當時提到，「嗯，對我來說是相親，但對他不完全是。」

麥莉於 2021年11月首度「軟公開」戀情，在IG上發布一組參加Gucci「Love Parade」的照片，其中便包括麥克斯。

隔月，兩人在邁阿密錄製「Miley’s New Year’s Eve Party」期間親密互動，引發外界更多揣測；廣告時間甚至有鏡頭捕捉到兩人在後台跳舞的畫面。

2022年4月，兩人在洛杉磯被拍到接吻，同年10月更有消息來源向E! News透露兩人「關係非常穩定」。2023年3月，他們共同出席Versace時裝秀。

2024 年格萊美獎，麥克斯陪同麥莉走上紅毯，當晚她以「Flowers」拿下「年度製作」與「最佳流行獨唱」兩項大獎，不僅與他分享慶祝之吻，也在致詞中向這位「愛人」深情致意。

2025 年奧斯卡後，他陪同她出席Vanity Fair派對。這對愛侶最後一次公開同框則是在六月於紐約的一次約會。

數日後，眾生相報導兩人已開始同居。

「她和他在一起非常快樂。」一名消息人士透露。「過去幾年麥莉變了很多，她看起來更平靜、更自在。」

消息人士補充，「大家都很喜歡麥克斯。他個性非常好、很低調，不喜歡曝光，這對她來說十分重要。」

兩個月後，屬於千禧世代的麥莉在接受Harper’s Bazaar訪問時談到，自己與屬於 Z 世代的麥克斯如何看待年齡差距，並盛讚他為她帶來源源不絕的靈感。

