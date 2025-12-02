Solo出道十年罕曝真心話…太妍想對自己說：辛苦了

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供
太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供

少女時代隊長太妍2015年solo出道，迄今發行過許多膾炙人口的代表作品，今年迎來她solo出道十週年為此推出紀念精選輯「Panorama : The Best of TAEYEON」，挑選了在太妍推出的眾多歌曲中，於各時期、風格具有代表性的作品，可以綜觀過去十年活動的全貌。而太妍此次也特別向台灣粉絲捎來問候，親自分享solo出道十年的心情。

對於solo出道十週年，太妍表示很高興也很感謝，因為有粉絲的支持、喜愛和熱烈反應，才讓她能持續製作專輯，同時也是對未來十分期待的瞬間；平時嚴以律己的她不太稱讚自己，面對稱讚自己的要求，靦腆地誇自己「做得很好，辛苦了」。

回顧過往十年時間，最令太妍記憶深刻的是所有籌備專輯的「充實時光」，與演唱會、發行專輯等展示成果的時候，對太妍來說都是彌足珍貴的瞬間。

這張「Panorama : The Best of TAEYEON」專輯收錄了新歌〈問候 (Panorama)〉、太妍各時期的代表性作品，還包含重新編排的2025 mix版本，以及CD Only曲目等。太妍說道主打歌「問候 (Panorama)」是向過去的自己與未來的自己打招呼的故事，也是想著粉絲們而誕生的歌曲；擁有無數熱門作品的她被問及此次專輯未收錄的一首遺珠歌曲，因太難抉擇所以選了迷你三輯「Something New」的主打曲「Something New」和收錄曲「Circus」兩首歌。對於接下來的十年，太妍覺得自己會以更加舒適、幸福的面貌出現在大眾面前，或展現對自己更加自信的模樣。

主打新歌「問候 (Panorama)」是首結合了生動的鋼琴旋律、合成器音效與狂放的吉他旋律的流行搖滾風格歌曲，歌詞講述向過去的時間和即將到來的日子傳達問候的內容，不僅回顧了太妍迄今走過的音樂旅程，也一同展望今後展開的另一個音樂世界。

隨著歌曲中情感的堆疊，太妍穿梭於細膩與爆發力的歌聲，帶給聽眾深深的共鳴和情感宣洩。新歌MV還有能反映太妍和粉絲間關係的微妙亮點。太妍solo出道十週年紀念專輯已在台數位發行。

太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供
太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供
太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供
太妍如今已經是個成熟且獨立的女歌手。圖／SM Entertainment提供

