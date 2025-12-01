我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報評論:川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台更危險

香港火災揭大廈多處未達阻燃標準…今日你應知道5件事

90歲奧斯卡得主「眼疾惡化」看不見劇本 恐無法再演戲

記者廖福生／即時報導
現年90歲的茱蒂丹契眼疾惡化，恐無法再演戲。圖／摘自IG
現年90歲的茱蒂丹契眼疾惡化，恐無法再演戲。圖／摘自IG

英國影后茱蒂丹契（Judi Dench）曾在「007」系列電影中飾演「M夫人」廣受影迷推崇。不過她在2021年被診斷出罹患老年性黃斑部病變後，視力便持續衰退，近期更持續惡化，目前已經無法觀看電視或閱讀劇本，也無法單獨出門。

茱蒂丹契在受訪時提到：「我現在無法認出任何人，我看不見電視，也看不見書。」也因為視力每況愈下，讓她必須依賴他人協助，尤其無法再負擔台詞冗長的角色，對生活與工作帶來巨大影響，讓她深感無奈，只能接受現況並努力繼續生活。

茱蒂丹契仍試圖透過記憶力維持表演，但也坦言需要找到一種能幫助她學習台詞、甚至指出台詞在頁面位置的輔助設備。另外，在先前受訪時茱蒂丹契曾強調，自己不打算輕易退休，還坦言對「無聊」存在某種不理性的害怕。

也因此，茱蒂丹契目前仍能依靠朋友不斷重複台詞給她聽，使她得以繼續演出，「讓我一些很好的朋友，一遍又一遍地對我重複」，這也成了她維持工作的方式。

茱蒂丹契自1960年代活躍至今，無論在舞台或電影領域都享有崇高地位，她也曾以「莎翁情史」獲得奧斯卡最佳女配角獎。然而近年她因健康狀況轉變而逐漸減少公開露面。

退休 奧斯卡

上一則

王心凌突認「整個人都空了」按下暫停鍵離開台灣

延伸閱讀

張瑞夫挑戰台劇 自嘲「眼白多」像壞人 演反派到位

張瑞夫挑戰台劇 自嘲「眼白多」像壞人 演反派到位
「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世

「莎翁情史」奪奧斯卡 英劇作家史塔佩88歲辭世
睽違4年… 趙婷新片「哈姆奈特」奧斯卡呼聲高

睽違4年… 趙婷新片「哈姆奈特」奧斯卡呼聲高
名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

名導卡麥隆怒嗆Netflix 批「微上映」綁架奧斯卡

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地