王心凌突認「整個人都空了」按下暫停鍵離開台灣

王心凌(中)首次唱進紐約麥迪遜廣場花園劇院。圖／天晴娛樂提供

出道22年的王心凌 ，上周首次唱進紐約麥迪遜廣場花園劇院，不只寫下全新里程碑，也向粉絲透露心聲。她說曾太過忙碌，決定獨自離開台灣，在紐約獨旅找到人生的意義，「我重新找回了很久沒有的，自在呼吸的感覺」。

想起20年前造訪紐約，她提到自己在2年裡發了5張專輯、拍了3部戲，「突然整個人都空了，好像失去了感受身邊人、事、物的能力」，因此跟公司請假3周。遠離塵囂的她按下了工作的暫停鍵，卸下光環過著與大眾無異的生活，重新體會日常帶來的美好，這次帶著「Sugar High 2.0」世界巡演重返紐約，她感性告白：「謝謝你們今晚來到這裡，因為有你們，讓我在紐約的故事，多了全新的一頁。」

她送上「Honey」、「我會好好的」等一連串金曲，唱到因為真人秀又收服不少粉絲的「愛你」一曲，充滿感激表示「這首對我來講是跨越時空的歌曲」。來到美國限定的點歌橋段，她雖手握粉絲準備好的歌詞，仍被「I Do」考倒，於是邀約對方「這是你跟我合唱的機會」，共創美好回憶。

此外，王心凌心繫香港宏福苑 大火，邀約全場默禱，「火災真的很讓人震驚，也非常讓人心疼。現在是他們最艱難的時刻，讓我們一起為受難者和他們的家人靜默片刻。願這份安靜，能溫柔地陪伴他們穿過這段黑暗」。