楊紫新戲爆遭短劇抄襲「名場面照搬照抄」劇組發聲明譴責

記者陳慧貞／即時報導
短劇「墨香繾綣，贅婿竟是資本家」涉抄襲。圖／摘自微博
短劇「墨香繾綣，贅婿竟是資本家」涉抄襲。圖／摘自微博

楊紫主演古裝陸劇「家業」未播先火，不但網路上已掀起熱烈討論，近期更爆出已被翻拍成短劇版本，近日製作方華策影視正式開戰，發表聲明嚴厲譴責短劇的跟風拍攝與抄襲劇中核心劇情，「這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重。」

大陸微短劇超夯，內容精簡、劇情緊湊加上俊男美女高顏值組合，成了創造高流量爆紅主因，更甚者部分夯劇被翻拍成短劇版本，對長劇造成前所未有的收視衝擊。近期楊紫主演的傳奇商戰古裝劇集「家業」正值宣傳期，目前尚未定檔，網路已掀起不少討論熱度，但11月底就有網友發現一部短劇「墨香繾綣，贅婿竟是資本家」與「家業」高度雷同，不僅翻拍「合墨」、「送八爷」等名場面，連海報字體、角色名、動作都是照搬照抄，被網友嘲諷「東施效顰」，更令網友納悶：「現在短劇都這麼肆無忌憚了嗎？」、「這樣照抄，沒事嗎？」

針對近期市場上出現短劇抄襲「家業」的跟風模仿，製作方華策影視發表聲明指出，該類短劇直接依據華策影視之前釋出的宣傳視頻和核心劇情片段進行拍攝，嚴重違背藝術創作的原創精神及行業倫理。

華策影視表示，「部分短劇投機取巧，擅自擷取『家業』宣傳物料中的創意元素，倉促跟拍，既未尊重原創團隊的智力成果，更無視演員對角色的專屬演繹，這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重。」華策影視聲明中也提到已經啟動法律程序，計劃根據「著作權法」和「反不正當競爭法」追究侵權方的法律責任。

楊紫主演古裝劇「家業」尚未播出，網路掀起討論熱度。圖／摘自微博
楊紫主演古裝劇「家業」尚未播出，網路掀起討論熱度。圖／摘自微博
古裝劇「家業」製作方華策影視聲明。圖／摘自微博
古裝劇「家業」製作方華策影視聲明。圖／摘自微博

