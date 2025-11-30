電影「大濛」口碑佳 燒到奈良美智 大師放話：我好想看

「大濛」由方郁婷主演，好評不斷。圖／華文創提供

由陳玉勳執導的新片「大濛」在第62屆金馬獎大放異彩，勇奪觀眾票選最佳影片、最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計與最佳造型設計等五項大獎。電影11月27日在台灣正式上映後，口碑迅速攀升，許多觀眾看完激動落淚，「哭著走出戲院」的迴響在社群延燒。

「大濛」由新秀方郁婷、演員柯煒林、歌手 9m88與金馬男配角曾敬驊共同主演，結合陳玉勳獨特的喜劇與人性筆法，上映後票房與評價同步走高，被影迷稱為「一生必看的國片」。雖然故事背景設定在白色恐怖時期，但陳玉勳以具溫度的幽默視角切入，呈現壓抑年代裡人們努力活著的生命韌性，使觀眾在笑淚交織中感受歷史傷痕。全片美術、服裝與場景考究細膩，被盛讚「每個鏡頭都扎實到位」。

日本 藝術家奈良美智 長期關注台灣影視動態，稍早也在社群平台分享「大濛」預告。他特別提及劇情背景設定於民國40年代至50年代，當時台灣處於白色恐怖統治之下，思想與言論均受到嚴格監控。奈良美智在看完預告後直言：「現在最想看的台灣電影就是『大濛』」，並引發台日影迷熱烈討論。

影片來源：YouTube@牽猴子電影粉絲俱樂部