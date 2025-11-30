林佑威、李威「WEWE」團照出土 幕後推手曾慘賠陷入憂鬱

林佑威(左)、李威「WEWE」二人組。圖／創意大群組提供

24年前成功打造「WEWE」雙人組，一手捧紅當年的李威、林佑威的幕後推手，天王天后御用知名攝影師潘重威與創作人林貴敏，近期以「魔女有條件」入選金馬創投Series項目，同時又創作「女支者遭咯」榮獲優良電影劇本優等獎，回想一路開唱片公司、簽藝人，到自製拍攝偶像劇讓公司慘賠，林貴敏甚至陷入嚴重憂鬱，花了近年的時間，才在這一次的入選與得獎，驚覺自己「睡」太久了。

林貴敏自稱「休眠」的這些年，她和潘重威打掉重練，甘心變成藝人保母和隨行助理，共同經歷從輝煌音樂產業跨足到陌生戲劇領域的長久陣痛期。打造林佑威、李威「WEWE」組合，為了捧林佑威，自製拍攝第一部偶像劇「聖夏零度C」，卻因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一塌糊塗，這條「學費」幾乎耗掉兩人的半條命，尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心。

所幸，在最困難的時候，另一半潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作；一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話：「妳寫就對了！」第一次和潘重威聯手編寫的黑色喜劇「誤步歧途」，意外獲得2020年文化部電視節目劇本創作獎的佳作。

爾後，林貴敏以「迴圈」獲得第16屆拍台北電影劇本甄選，這部以「魔女沒有條件」、「第三者」、「麗莎有病」三段式故事交集的城市群像，因為三段人物交織緊湊、內在情節豐富，潘重威日前開發成至少8集的電視影集企畫案，重新命名為「魔女有條件」，並入選本屆金馬創投，甫被來自台灣、新加坡 、香港 、馬來西亞的平台以及投資方預約額滿，四天內進行共37場密切緊湊的創投會議，說話說到聲音都啞了。