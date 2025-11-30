我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

余茂春：美國應效法日相「台灣有事」言論

1天中這時段最容易察覺失智 5大徵兆要注意

林佑威、李威「WEWE」團照出土 幕後推手曾慘賠陷入憂鬱

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林佑威(左)、李威「WEWE」二人組。圖／創意大群組提供
林佑威(左)、李威「WEWE」二人組。圖／創意大群組提供

24年前成功打造「WEWE」雙人組，一手捧紅當年的李威、林佑威的幕後推手，天王天后御用知名攝影師潘重威與創作人林貴敏，近期以「魔女有條件」入選金馬創投Series項目，同時又創作「女支者遭咯」榮獲優良電影劇本優等獎，回想一路開唱片公司、簽藝人，到自製拍攝偶像劇讓公司慘賠，林貴敏甚至陷入嚴重憂鬱，花了近年的時間，才在這一次的入選與得獎，驚覺自己「睡」太久了。

林貴敏自稱「休眠」的這些年，她和潘重威打掉重練，甘心變成藝人保母和隨行助理，共同經歷從輝煌音樂產業跨足到陌生戲劇領域的長久陣痛期。打造林佑威、李威「WEWE」組合，為了捧林佑威，自製拍攝第一部偶像劇「聖夏零度C」，卻因沒有找對專業人而讓公司因拍戲賠得一塌糊塗，這條「學費」幾乎耗掉兩人的半條命，尤其一度讓林貴敏完全喪失自信心。

所幸，在最困難的時候，另一半潘重威硬撐起公司的一切，幫助她逐漸恢復，並鼓勵她重拾文筆，開始創作；一開始決定寫劇本時，林貴敏幾乎買了成套的編劇工具書，討教了許多圈內知名編劇如何寫劇本，前輩給的都是同一句話：「妳寫就對了！」第一次和潘重威聯手編寫的黑色喜劇「誤步歧途」，意外獲得2020年文化部電視節目劇本創作獎的佳作。

爾後，林貴敏以「迴圈」獲得第16屆拍台北電影劇本甄選，這部以「魔女沒有條件」、「第三者」、「麗莎有病」三段式故事交集的城市群像，因為三段人物交織緊湊、內在情節豐富，潘重威日前開發成至少8集的電視影集企畫案，重新命名為「魔女有條件」，並入選本屆金馬創投，甫被來自台灣、新加坡香港、馬來西亞的平台以及投資方預約額滿，四天內進行共37場密切緊湊的創投會議，說話說到聲音都啞了。

回歸創作人本色的林貴敏和潘重威，金馬創投讓他們再度投身製作戲劇有了一個嶄新的開始，兩人笑稱是工作人生的補考機會，難得的是，在創投期間，林貴敏還以「女支者遭咯」與任教於台北海洋科技大學的新媒體學程助理教授宋志民合編，獲得優良電影劇本的優等獎，這部描述一位娛樂記者同時遇到既糟糕又被迫需要跑路的遭遇，取材自身邊熟悉的記者友人，說的同是中年開啟第二人生的故事，潘重威說「創意大群組」更確立讓公司轉型往IP開發的方向經營，希望結合有志一同的影視創作人甚至優秀的演職人員，一起在台灣的影視產業路上努力實踐自己。

李翊君1990年大賣專輯「這樣的我」，潘重威、林貴敏做影像和文字的創作結合。圖／...
李翊君1990年大賣專輯「這樣的我」，潘重威、林貴敏做影像和文字的創作結合。圖／創意大群組提供
知名攝影師潘重威(左)、創作人林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。圖／創意...
知名攝影師潘重威(左)、創作人林貴敏合作35年，是工作夥伴也是人生伴侶。圖／創意大群組提供
潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇「聖夏零度C」慘賠。圖／創意大群組提供
潘重威和林貴敏第一次拍偶像劇「聖夏零度C」慘賠。圖／創意大群組提供

新加坡 香港

上一則

GD罕見發飆 到MAMA官方IG比「1圖案」粉絲秒懂

下一則

電影「大濛」口碑佳 燒到奈良美智 大師放話：我好想看

延伸閱讀

封面故事／電影篇／「名畫的控訴」 誰是偷畫賊?

封面故事／電影篇／「名畫的控訴」 誰是偷畫賊?
棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像

棒球／12強電影《絕勝》選角公布 網友吐槽：不像
「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法
范冰冰封后 陸網：金馬仍是華語電影第一獎 金雞追不上

范冰冰封后 陸網：金馬仍是華語電影第一獎 金雞追不上

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝