林憶蓮感冒喉嚨沙啞登台 一開口「神級現場」全場驚了

林憶蓮雖然感冒導致喉嚨沙啞，但一開口音色仍相當有水準。圖／簡單生活節提供

「2025 Simple Life 簡單生活節」昨起一連2天在華山大草原舉行，林憶蓮壓軸登場，她日前不慎感冒，頂著沙啞喉嚨連唱9首歌曲，她說：「今天可能聽到我的聲音⋯我有點感冒，所以我今天的聲音是沙啞的，希望不會影響到大家享受今晚。」

林憶蓮以個人演唱會的編制帶領全場潛入「蓋亞」的音樂世界，感性表示：「能回到台灣與樂迷見面十分開心，尤其在這樣美好的時機，天氣對了、氛圍對了，是大家一起成就了這份『簡單的美好』。」隨著「灰」的輕快節奏響起，林憶蓮以溫暖笑容向台下致意，她說：「謝謝你們，今天有很多地方的朋友，台灣、香港 、新加坡 的朋友，大家都好嗎？我非常想念大家，也很想念台北！」

自然捲（魏如萱與奇哥）的回歸也是亮點之一，魏如萱如今是金曲歌后，笑問台下：「你們有沒有覺得很怪？我們怎麼會在這麼小的舞台。」奇哥笑說當年就是唱完同一個場地就解散了，「主辦單位很用心，完全復刻當年！」