戴佩妮演唱會「檔音板」突掉落 遭砸中急喊要收驚

戴佩妮開唱發生小狀況，她直呼要去行天宮收驚。記者梅衍儂／攝影

「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29）日起一連2天在華山大草原舉行，天氣極好，氣溫舒適，連戴佩妮都直呼想光腳丫登台，不過她開口唱招牌曲「怎樣？」才一兩句就喊卡，表示回音太大要重來；還一度被擋音板砸到手臂，直呼：「行天宮在哪？我去收一下驚！」

戴佩妮剛以「布秧」奪下金馬獎最佳電影原創歌曲，今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台。適逢活動20周年，她的歌單橫跨20年音樂歷程，從「怎樣？」、「簡單」到「原諒我就是這樣的女生」，隨性的她穿著休閒寬褲亮相，大走睡衣風，笑說：「不要誤會，我不是睡醒就來的，我想讓自己舒服一點，本來想要光著腳丫，今天天氣有點熱。」

不過現場有突發狀況，她「野薔薇」唱完樂手太激動，不慎撞到擋音板，掉下來砸到她的手臂邊緣，她笑說以為是誰要阻止她講話，「幸好我長得不夠高，不然被砸到頭，好在今天不是直播，行天宮在哪？我去收一下驚」，笑說活到快50歲第一次發生這種事。