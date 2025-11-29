我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港全城哀悼 公務員協會鮑魚宴引反彈

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

戴佩妮演唱會「檔音板」突掉落 遭砸中急喊要收驚

記者梅衍儂／即時報導
戴佩妮開唱發生小狀況，她直呼要去行天宮收驚。記者梅衍儂／攝影
戴佩妮開唱發生小狀況，她直呼要去行天宮收驚。記者梅衍儂／攝影

「2025 Simple Life 簡單生活節」今（29）日起一連2天在華山大草原舉行，天氣極好，氣溫舒適，連戴佩妮都直呼想光腳丫登台，不過她開口唱招牌曲「怎樣？」才一兩句就喊卡，表示回音太大要重來；還一度被擋音板砸到手臂，直呼：「行天宮在哪？我去收一下驚！」

戴佩妮剛以「布秧」奪下金馬獎最佳電影原創歌曲，今年首次以個人名義登上簡單生活節舞台。適逢活動20周年，她的歌單橫跨20年音樂歷程，從「怎樣？」、「簡單」到「原諒我就是這樣的女生」，隨性的她穿著休閒寬褲亮相，大走睡衣風，笑說：「不要誤會，我不是睡醒就來的，我想讓自己舒服一點，本來想要光著腳丫，今天天氣有點熱。」

不過現場有突發狀況，她「野薔薇」唱完樂手太激動，不慎撞到擋音板，掉下來砸到她的手臂邊緣，她笑說以為是誰要阻止她講話，「幸好我長得不夠高，不然被砸到頭，好在今天不是直播，行天宮在哪？我去收一下驚」，笑說活到快50歲第一次發生這種事。

「怎樣？」唱到副歌時，她遞出麥克風邀歌迷大合唱，歌迷也報以熱情的歌聲，聲音之大讓她大笑：「像被打了一拳」，直率自然的現場反應也感染了歌迷，不少人席地而坐享受晚風和歌聲，戴佩妮笑說：「你們繼續躺，我繼續唱。」

戴佩妮登上簡單生活節開唱。記者梅衍儂／攝影
戴佩妮登上簡單生活節開唱。記者梅衍儂／攝影

上一則

濱崎步、大槻真希上海開唱受阻 楊烈：只有中國做得出來

下一則

坤達閃兵被抓前最後錄影曝光 吳宗憲「大事不妙」1語成讖

延伸閱讀

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮
粗暴操作…斷電、拆舞台 濱崎步等日本藝人在中被迫退場

粗暴操作…斷電、拆舞台 濱崎步等日本藝人在中被迫退場
日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對

日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對
金馬亮點／李國煌穿高跟鞋 致敬搭檔楊貴媚「愛情萬歲」

金馬亮點／李國煌穿高跟鞋 致敬搭檔楊貴媚「愛情萬歲」

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老