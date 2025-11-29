驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮

w-inds. 載歌載舞。記者王聰賢／攝影

日本 男團w-inds.29日在台北國際會議中心舉行2025年度巡演，吸引超過2000名粉絲到場同樂。他們日前有驚無險完成廣州和上海演出，台北站是海外場次最終站，圓滿在寶島畫下句點。

為了這場演出，w-inds.將全手工的46組LED燈條空運到台灣，給台北歌迷原汁原味的燈光視覺享受。成員橘慶太和千葉涼平都還記得不少中文，今晚主動用中文問候「大家開心嗎」、「大家嗨嗎」。而且他們對台北國際會議中心充滿感情，特別表示：「連續3年在這裡演出，今年的我們又更進化了，預計會帶來很多新歌，請大家享受到最後。」整場演唱會包括安可在內共25首歌曲，還有慶太和涼平的個人舞台，看得歌迷大呼過癮。

而台灣歌迷也為他們準備了驚喜，因為橘慶太和千葉涼平生日相近，2人都是年末壽星，晚上粉絲特別準備了生日蛋糕，幫他們合唱生日快樂歌。現場另外準備了慶生排字，透過字母 圖案傳遞台粉的祝福。