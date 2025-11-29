我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域全面關閉

驚險完成中國演出 w-inds.順利訪台 歌迷祭驚喜大禮

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
w-inds. 載歌載舞。記者王聰賢／攝影
w-inds. 載歌載舞。記者王聰賢／攝影

日本男團w-inds.29日在台北國際會議中心舉行2025年度巡演，吸引超過2000名粉絲到場同樂。他們日前有驚無險完成廣州和上海演出，台北站是海外場次最終站，圓滿在寶島畫下句點。

為了這場演出，w-inds.將全手工的46組LED燈條空運到台灣，給台北歌迷原汁原味的燈光視覺享受。成員橘慶太和千葉涼平都還記得不少中文，今晚主動用中文問候「大家開心嗎」、「大家嗨嗎」。而且他們對台北國際會議中心充滿感情，特別表示：「連續3年在這裡演出，今年的我們又更進化了，預計會帶來很多新歌，請大家享受到最後。」整場演唱會包括安可在內共25首歌曲，還有慶太和涼平的個人舞台，看得歌迷大呼過癮。

而台灣歌迷也為他們準備了驚喜，因為橘慶太和千葉涼平生日相近，2人都是年末壽星，晚上粉絲特別準備了生日蛋糕，幫他們合唱生日快樂歌。現場另外準備了慶生排字，透過字母圖案傳遞台粉的祝福。

因為中國對日本矛盾情結升溫，不少日本藝人演出陸續遭到取消。w-inds.能完成演出實屬不易，橘慶太特地發文感謝廣州和上海，並提前來台到九份散心，大啖花生捲冰淇淋，滿足當觀光客的心願。

千葉涼平是11月壽星。記者王聰賢／攝影
千葉涼平是11月壽星。記者王聰賢／攝影
橘慶太在台灣演出格外開心。記者王聰賢／攝影
橘慶太在台灣演出格外開心。記者王聰賢／攝影
橘慶太引吭高歌。記者王聰賢／攝影
橘慶太引吭高歌。記者王聰賢／攝影
w-inds. 載歌載舞。記者王聰賢／攝影
w-inds. 載歌載舞。記者王聰賢／攝影

日本 觀光 字母

上一則

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

延伸閱讀

中籤率僅7.2% 上海馬拉松明登場 102名台灣跑者挑戰

中籤率僅7.2% 上海馬拉松明登場 102名台灣跑者挑戰
日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對

日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對
中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求
蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了

蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23

超人氣

更多 >
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事

川普終止提供非公民福利補貼…今日你應知道5件事
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱
英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫