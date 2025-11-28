港男星月初才淚述妻急需換肝 籌得百萬…仍天人永隔

圖／擷自IG／gabrielocean1117

香港 TVB男星海俊傑與化妝師莫家慈結婚多年，夫妻恩愛，本月初他透過社群淚述妻子病重急需醫藥費換肝，已籌得一半，仍需港幣70萬元（約9萬美元），盼各路好友伸出援手，但今傳來妻子病逝消息。

海俊傑日前發文，表示在影片曝光後，收到許多人幫忙關心，「特別感激公司 天盟娛樂培哥，演藝人協會，會長古天樂先生，曾志偉先生，以及好多圈內外好友的幫忙，感激不盡。」當時他透露因每日陪伴妻子，和醫療團隊討論，解釋無法一一回應外界關心的原因，也期盼大家能持續為妻子禱告，但最終卻沒等來好消息。

據香港01報導，海俊傑的太太莫家慈早前因身體狀況緊急送院，被確診為急性肝衰竭（或稱急性肝硬化），海俊傑於網上緊急籌錢，在各方好友幫助下終於籌得過百萬醫療費 用。可惜昨晚（27日）傳來消息，海俊傑太太最終不敵病魔，與世長辭。

海俊傑於1994年參加新秀歌唱大賽，奪得冠軍而入行，簽約成為華星歌手，更隨即錄製處男派台作《永遠的偶像》，後來收錄於《微風中的海》專輯中。他在無線拍過不少劇集，例如《刑事偵緝檔案III》、《離島特警》、《鑑證實錄II》等，之後還拍過幾齣亞視劇集，只是在圈中浮沉，在2008年離開亞視後，開始了10年的北漂生涯。

海俊傑在內地登台唱夜場，一星期唱4至5晚，有段時間更唱至失聲，當時他徬徨到獨自在家中落淚，怕自己再也唱不到歌，經過幾個月的調養，聲帶才逐漸康復。在最失意的日子，他遇上了現時的太太莫家慈，二人在內地生活，感情一日千里，2017年結婚。海俊傑太太擔任明星化妝師，身材豐滿圓潤，海俊傑人前人後也大讚太太是可愛肥妹仔。