日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對

大槻真希演唱到一半突然被中斷。圖／摘自小紅書

中日關係緊張，在此敏感時刻，日本 女王濱崎步上海演唱會突遭取消，另一位歌手大槻真希昨（28）日演唱活動到一半，也被當場中止，她錯愕表情全被歌迷拍下，不少網友看了直說「也太不尊重人」，輿論瞬間延燒。

上海萬代南夢宮嘉年華邀來大槻真希演出，她一上台還元氣滿滿問「你好嗎」，台下觀眾也很陶醉在她的歌聲中，不料唱到「航海王」片尾曲「memories」時，突然音樂被斷掉，她一臉錯愕，觀眾也驚訝，隨即有工作人員上台，和她交談幾句後，便火速帶她離開現場。畫面流出後，不少網友覺得不管怎麼樣，起碼要讓人表演完，這樣的做法很不尊重歌手和觀眾。

而濱崎步原訂29日在上海開唱，也被臨時取消，她遺憾在限時動態表示「這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天在今天完成舞台搭建。然而，今天上午突然接到中止演出的要求。」

她說：「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉。」