我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

日歌手上海開唱遭強制斷電…濱崎步演出被取消 無言以對

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大槻真希演唱到一半突然被中斷。圖／摘自小紅書
大槻真希演唱到一半突然被中斷。圖／摘自小紅書

中日關係緊張，在此敏感時刻，日本女王濱崎步上海演唱會突遭取消，另一位歌手大槻真希昨（28）日演唱活動到一半，也被當場中止，她錯愕表情全被歌迷拍下，不少網友看了直說「也太不尊重人」，輿論瞬間延燒。

上海萬代南夢宮嘉年華邀來大槻真希演出，她一上台還元氣滿滿問「你好嗎」，台下觀眾也很陶醉在她的歌聲中，不料唱到「航海王」片尾曲「memories」時，突然音樂被斷掉，她一臉錯愕，觀眾也驚訝，隨即有工作人員上台，和她交談幾句後，便火速帶她離開現場。畫面流出後，不少網友覺得不管怎麼樣，起碼要讓人表演完，這樣的做法很不尊重歌手和觀眾。

而濱崎步原訂29日在上海開唱，也被臨時取消，她遺憾在限時動態表示「這次由日本與中國的工作人員合計200人合作，花了5天在今天完成舞台搭建。然而，今天上午突然接到中止演出的要求。」

她說：「我無意對於不了解的事務發表意見，但是為了濱崎步的舞台全力以赴的100名中國工作人員，還有從日本跨海而來的100名工作人員、舞者，以及樂隊成員，對於無法讓他們在正式舞台上演出，我深感抱歉。」

濱崎步提到：「最重要的是，我到現在還無法相信，甚至沒有機會向從中國各地、日本以及其他國家聚集而來的1萬4千名粉絲親自道歉，這個舞台就必須被拆除，我無言以對。」

大槻真希被帶下去表情錯愕。圖／摘自小紅書
大槻真希被帶下去表情錯愕。圖／摘自小紅書

日本

上一則

陳柏霖閃兵交保1.6萬「借來的」經紀人親上火線闢謠

延伸閱讀

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛
石破茂：對北京「台灣是中國一部分」看法 日本理解尊重

石破茂：對北京「台灣是中國一部分」看法 日本理解尊重
中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求

中日關係影響？演出前夕 濱崎步宣告上海演唱會取消：收到要求
中媒：川習通話提及「軍國主義」 近10年首見 劍指日本

中媒：川習通話提及「軍國主義」 近10年首見 劍指日本

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗