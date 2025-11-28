柯震東現身邱澤、許瑋甯婚禮…透紅包金額「夠新人回本」　

柯震東笑說紅包有包讓新人回本。記者王聰賢／攝影

邱澤 、許瑋甯 結婚4年，今晚於台北文華東方酒店補辦婚禮，婚禮走西式風格長桌待客，賓客約3、4百位，藝人好友包括陳美鳳、藍心湄、張清芳 、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等人。

王陽明、蔡詩芸夫妻一同出席，王陽明送出祝福：「我覺得婚姻裡面要多包容體諒、照顧好對方，希望他們兩個可以一輩子幸福。」王陽明笑說，剛剛邱澤有私訊他：「他有私訊我，說今天要喝到底，我酒量還ok，但今天應該會有很多打手在身邊，我不會灌到太醉。」

柯震東與張軒睿前後一同到現場，被問到包多少？他簡短回應：「夠回本了。」張軒睿與柯震東經紀人穩定交往，被問到今天是來預習婚禮的嗎？他害羞笑說：「不是！不是！」隨即快速進入會場

邱澤與許瑋甯因電影「當男人戀愛時」假戲真做，最後修成正果，該片導演殷振豪、監製程偉豪與出品人金百倫也一起出席。殷振豪笑說：「我覺得好像還沒殺青，看婚紗照好像劇照。」