我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節遊行人滿為患 為一睹巨型氣球各出奇招

聯邦學貸新上限明年7月生效 護理被排除在專業學位之外引發爭議

紐約大亂鬥「玩命中繼站」紀錄拍攝背後的挑戰與熱情

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
導演大衛麥肯錫就分享最難拍的一場戲是在紐約時代廣場，他們甚至沒有封街。圖／車庫娛樂提供
導演大衛麥肯錫就分享最難拍的一場戲是在紐約時代廣場，他們甚至沒有封街。圖／車庫娛樂提供

由「捍衛任務」團隊全新打造、「赴湯蹈火」動作名導大衛麥肯錫驚悚力作「玩命中繼站」（原文片名：Relay），於多倫多國際影展播映後即收穫熱烈好評，其紮實的硬派劇本和里茲阿邁德及莉莉詹姆斯的內斂演技引起巨大迴響。

片中主角艾許（里茲阿邁德飾）為了確保與吹哨者莎拉（莉莉詹姆斯飾）的對話完全匿名，而使用聽障人士專用的中繼通訊服務「三態轉接服務」，藉由接線員念出文字訊息完成匿名溝通。

曾以「靜寂的鼓手」（Sound of Metal）獲奧斯卡提名的里茲阿邁德坦言自己深受這部電影對溝通的全新定義吸引：「扮演一個經常需要用非語言交流的角色、把自己孤立起來，設置重重溝通障礙，這種想法從演員的創作角度來看，真的讓人覺得非常興奮和有趣。」

導演大衛麥肯錫補充道：「這是一種規避監控的奇特方式，我覺得非常吸引人，在數位時代，想要不被察覺是非常非常困難的，因為你的一舉一動都可能被追蹤，無論你使用信用卡還是手機。所以，艾許、莎拉和其他客戶為了溝通和保護自己，而不得不玩這種奇特遊戲。」

當被問到為何總是被遊走於社會邊緣的角色所吸引時，英國籍巴基斯坦裔的阿邁德停頓了一下才回答：「我一直對扮演局外人很感興趣。我想這或許是因為我一生中大部分時間都覺得自己像個局外人，就像很多人一樣，也像很多有創造力的人。許多藝術家都是從內部視角審視社會，他們佔據了文化中某種無人區的位置。這或許就是我被他們吸引的原因吧。」

儘管劇情聽起來嚴肅，但導演大衛麥肯錫和他的演員們卻從中獲得了許多樂趣。劇中阿邁德為了隱藏身分得扮演一系列角色，包括外送員、警察和建築工人等，導演麥肯錫解釋道：「這正是我們想要的，那種騎外帶自行車送貨、融入街景的人。現在，這種人遍布世界各地的大城市，尤其是在紐約，你根本認不出他們是誰，他們幾乎就像隱形人。我們採訪了很多前間諜和吹哨者，其中一位的經歷非常有趣。她說：『永遠不要忘記低估的力量。』如果人們低估你、對你的印象低於實際平均，你就能悄無聲息地混入某些圈子。偽裝自己很大程度上是要了讓自己變得無關緊要。」

另外，「玩命中繼站」中飾演吹哨者莎拉的莉莉詹姆斯與里茲阿邁德是本片的關鍵人物，詹姆斯笑著說道：「我喜歡電影裡諸多的曲折和驚喜，但我認為故事的核心是，他們都是孤獨的靈魂，渴望與人建立聯繫。我認為這與我們當今的世界非常契合。這是一段獨特的合作關係，他們克服重重困難，最終見到了彼此。」

不僅如此，片中讓人印象深刻除了演員表現外還有紐約街景，導演大衛麥肯錫就分享最難拍的一場戲是在紐約時報廣場，他們甚至沒有封街，現場許多民眾在鏡頭前穿梭，拍攝過程相當緊湊。

里茲阿邁德透露：「真的蠻瘋狂的。我想那就是大衛的風格，也是他想在紐約拍攝的原因。他想為電影帶進紐約街頭那股混亂、緊張的能量，還蠻讓人興奮的，當然也很有挑戰性，會讓你隨時保持警覺，我想那種活力和不可預測性都有呈現在畫面裡。」

莉莉詹姆斯在片中飾演吹哨者莎拉。圖／車庫娛樂提供
莉莉詹姆斯在片中飾演吹哨者莎拉。圖／車庫娛樂提供
山姆沃辛頓參與本片演出。圖／車庫娛樂提供
山姆沃辛頓參與本片演出。圖／車庫娛樂提供

紐約時報 奧斯卡 間諜

上一則

宋承憲「玩家2」凍齡熱血回歸 小11歲性感女星喊：美夢成真

延伸閱讀

台灣網紅紐約屢吃霸王餐被捕 法官下令心理評估

台灣網紅紐約屢吃霸王餐被捕 法官下令心理評估
紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷
提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架
阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值380億美元

阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值380億美元

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08
43歲胡歌跑路演生圖流出，被指斷崖式衰老。（取材自網易號「萌神木木」）

43歲胡歌生圖流出 網驚：斷崖式衰老 肚腩都浮現了

2025-11-21 01:24

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡

華府2國民兵白宮附近遭槍擊 證實身亡
延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重

延燒7棟大樓… 香港大火已65死 70人傷 百餘人失聯 77年最嚴重