香港惡火震撼演藝圈 SM捐百萬港幣、aespa再加碼

aespa捐出港幣50萬元。圖／摘自IG

香港 宏福苑公寓大火死傷慘重，明後兩天在香港啟德體育館登場的南韓音樂盛事MAMA頒獎典禮也出現變數，不少網友認為在此哀戚氛圍下熱鬧舉辦典禮實在不適合，主辦單位今（27）日召開緊急會議，最終決定如期舉行，不過緊急修改表演內容。陸媒指出，港星周潤發 和楊紫瓊 確定不出席。

頒獎典禮距離火災現場僅20公里，主辦單位為此突發狀況傷透了腦筋，為向罹難者致意，頒獎典禮將避免使用火焰類舞台特效，也希望出席來賓不要穿著紅色服裝，也禁止演唱和火有關的歌詞。

韓娛樂龍頭「SM娛樂」今在微博宣布捐出港幣100萬（約12.8萬美元）賑災，表示「SM娛樂決定向中國香港紅十字會捐贈港幣100萬元，用于支持當地火災救援及後續過度安置、生活物資補給等工作。戮力同心 ，共度難關。」旗下女團「aespa」、男團「RIIZE」也跟進，分別捐出港幣50萬（約6.4萬美元）、25萬（約3.2萬美元）。

日本天后濱崎步29日要在上海舉行演唱會，刪除火焰特效，「我有件事想請TAs（粉絲名稱）配合，請盡量避免穿著紅色的服裝，我們也會取消舞台上的紅色服裝與火焰效果，我們為香港祈禱」。