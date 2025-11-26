「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

我的頻道

記者陳穎／即時報導
「苦盡柑來遇見你」韓國名導金湲錫，在金馬電影大師課傳授爆紅韓劇執導心法。圖 / Netflix提供
「苦盡柑來遇見你」韓國名導金湲錫，在金馬電影大師課傳授爆紅韓劇執導心法。圖 / Netflix提供

Netflix 與台北金馬影展深化合作，今年從人才培育到作品曝光全面參與，透過大師課、創投獎項、影集世界首映與國際影片放映，展現支持台灣影視創意產業的決心。Netflix表示，看見華語內容在全球的快速成長，盼成為台灣影視產業的長期夥伴，並透過多項合作計畫，串連幕後到幕前的完整創作鏈。

「左撇子女孩」新秀馬士媛上周末奪下金馬獎「最佳新演員」，該片由鄒時擎執導、並由獲得奧斯卡肯定的導演西恩貝克共同編劇與監製，該片已於11月28日在部分市場上架Netflix。

今年在人才交流方面，Netflix特別邀請以「苦盡柑來遇見你」席捲全球的韓國名導金湲錫來台開設金馬大師課，吸引超過兩百名影視從業者聆聽。金導演以「現實與奇幻的平衡」為題分享創作心法，強調好作品必須同時具備情感、真實與想像力。他鼓勵創作者勇於嘗試：「即使看似失敗，只要在過程中得到能量，那就是成功的失敗。」本地創作者林君陽、蔡嘉茵也分享收穫，認為金導演提供的觀念突破過往框架，對創作思維啟發甚大。

在內容開發方面，Netflix 首度於金馬創投設置「Netflix 多元共融敘事獎」，由「人類世動物事務所」奪下 50 萬元獎金。該作以人類與動物在都市共存為題，製作團隊表示，獲獎讓他們在故事開發階段更具信心。金馬影展期間，Netflix 台灣原創影集「如果我不曾見過太陽」在大銀幕舉行世界首映；由喬治·克隆尼與亞當·山德勒主演的「影星傑凱利」亦入選放映。Netflix 表示，將持續與台灣內容產業深度合作，培育人才、支持創作、推動華語作品走向國際。

