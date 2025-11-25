徵有「護理師執照」助理？81歲歸亞蕾親上火線發聲

歸亞蕾現身澄清徵「護理專業」助理一事。記者林士傑／攝影

電影「拾光」今舉辦殺青記者茶敘，導演宋康欣與主演歸亞蕾、寇世勳一同出席受訪，這是定居洛杉磯 的歸亞蕾時隔5、6年再度公開現身活動。日前傳出歸亞蕾此次回台拍戲開5.5萬徵短期助理，條件需有「護理師執照」，她在現場也澄清此事。

歸亞蕾現場表示該消息是個誤解：「我沒有要找懂護理的助理，我覺得護理工作非常值得尊敬，這不符合事實，要找助理是因為年紀大的，導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，有時候我大大小小拿了很多東西，也可以請助理幫我拿，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」

現年81歲的歸亞蕾透露，現在身體非常好，平常也很注重養身：「我的早餐就是生菜沙拉、咖啡 、1塊麵包和1顆蛋，其實我有一個真正的助理，就是我的老公，晚上他會做一碗生菜沙拉讓我帶到拍攝現場吃。」另外，她平常也會規律運動，「每天固定做運動5、60分鐘，有氧、八段錦都有」。

歸亞蕾談到此次接演「拾光」的契機，是因為劇本中的角色有身邊年長親戚的影子，「就覺得這故事很喜歡，最重要的是導演跟編劇花5年寫出這樣的劇本，我有感動到」。導演宋康欣則透露歸亞蕾只花了3天就點頭答應拍攝。

此次參與演出，歸亞蕾笑說並沒有不習慣：「我是做這個長大的，像是回家的感覺，拍這部電影總共花了2個月，真正拍攝21天，我有跟導演說，我不希望太匠氣來詮釋角色，希望有什麼地方覺得過了或是不夠請她告訴我。」

此次歸亞蕾特地從美國特地回來拍攝「拾光」，在美國她是三代同堂與兒孫一同生活，她身兼媽媽和婆婆角色，燒飯、洗衣服樣樣包，每天都會親自下廚給家人吃，香干肉絲、豆腐 料理、清蒸魚、紅燒肉，宮保雞丁都是拿手菜。

歸亞蕾笑說，此次來台拍戲孫子特別想念她，「我今天就要回洛杉磯了，我孫子去參加童子軍26號回來，跟我差一天，他還說我這次出去太久，下次不可以這樣。」寇世勳也提到自己與孫女的相處：「我覺得疼愛是一種關心，很基本上的關心，一定都會這樣，可能有的時候是她想要的東西都是給他買的，但我相信關心關愛的程度都一樣的。」