子瑜媽全力餵飽八妞 TWICE「夜市級後台」曝光

記者李姿瑩／即時報導
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG

南韓女團TWICE上周在高雄世運主場館成功舉辦世界巡演，成員周子瑜的媽媽黃燕玲全程參與，和娜璉媽等TWICE星媽團幫女兒們大力應援。黃燕玲事前接獲子瑜點菜，盡力把所有台灣小吃都搬進後台，她稍早分享照片，也讓TWICE宛如夜市壯觀的後台一隅正式曝光。

黃燕玲表示，能親眼見到子瑜與隊友們在舞台上全力以赴，讓她既感動又驕傲，至今仍沉浸在演唱會的餘韻之中。她說：「TWICE 不只是表演，而是透過自己最熱愛的方式，把能量與快樂傳遞給每一位觀眾。看到子瑜在舞台上如此穩定、自信又享受表演，讓我感到非常踏實。」

她也分享，大螢幕拍到家長們的那一刻，是十分特別又難忘的體驗，「能和現場滿滿的粉絲一起揮應援棒、歡呼、笑著，讓我感受到 TWICE 與 ONCE 之間的強大連結。」

黃燕玲形容，高雄首場演唱會的熱鬧氛圍宛如喜慶般盛大，使她不禁產生「嫁女兒」般的感動與緊張。

此外，她特別感謝 高雄市政府巡迴視覺藍燈光、高雄捷運的全線 TWICE 進站廣播與左營站主視覺布置、各店家提供的家鄉伴手禮與小吃、陶子為演唱會提供兩天早餐，以及所有親朋好友的祝福。

她也向全球 ONCE 表達最深的感謝：「是大家的支持與喜愛，成就了這兩天難忘的演唱會。」

最後，她期盼 TWICE 未來能帶來更多精彩作品，也期待明年於大巨蛋再與粉絲相見。「希望每位 ONCE 都能把這份能量帶回生活中。」

黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG
黃燕玲盡全力把女兒點菜的小吃全都搬進後台。圖／摘自IG

