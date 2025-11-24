牙買加雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫逝世 享壽81歲

我的頻道

中央社華盛頓24日綜合外電報導
雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）的妻子錢伯斯今天宣布，吉米克里夫已逝世，享壽81歲。美聯社
雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）的妻子錢伯斯今天宣布，吉米克里夫已逝世，享壽81歲。美聯社

雷鬼樂傳奇人物吉米克里夫（Jimmy Cliff）的妻子錢伯斯今天宣布，吉米克里夫已逝世，享壽81歲。他與巴布馬利（Bob Marley）讓牙買加雷鬼樂成為流行全球的文化現象。

法新社報導，錢伯斯（Latifa Chambers）在吉米克里夫的Instagram官方帳號發文表示：「我帶著極其哀痛的心情告訴大家，我的丈夫吉米克里夫已因癲癇發作併發肺炎離世。」

她還寫道：「我感謝陪伴他走過人生旅程的家人、朋友、音樂人及和他共事過的人。我要告訴他在世界各地的歌迷，請你們知道，你們的支持是他生涯一路走來的力量來源。」

來自加勒比海島國牙買加的吉米克里夫，音樂生涯橫跨40多年。他創作並演唱的歌曲，將他對民謠、靈魂樂、牙買加斯卡樂（ska）及搖滾樂等多種音樂類型的感知注入雷鬼樂，歌曲內容則是關注政治、貧窮、不公義及反戰等議題。

會多項樂器的吉米克里夫唱紅的歌曲，包括You Can Get It If You Really Want和The Harder They Come。他普遍被視為雷鬼音樂中影響力排名第2的人物，僅次於已故的巴布馬利，在後者生涯初期兩人便合作過。

吉米克里夫憑他演出的1972年電影The Harder They Come大賣而擄獲眾多粉絲，這部片有部分以他的貧困成長經歷為背景，也讓全球觀眾認識了他及雷鬼樂。

牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）表示，牙買加今天舉國暫停腳步向吉米克里夫致敬。他讚揚吉米克里夫是位「真正的文化巨匠，他的音樂將我們國家的中心情感帶給全世界」。

霍爾尼斯還說，吉米克里夫的音樂「鼓舞人們度過艱難時刻，啟發了好幾代人，也是牙買加文化今日受到全球尊重的推手之一」。

