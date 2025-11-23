玖壹壹獻彩蛋與滅火器合體 健志關心坤達盼有朝再同台

玖壹壹登上「2025火球祭」。圖／夥球擊提供

台灣樂團玖壹壹昨晚登上「2025火球祭」，團員健志因打高爾夫球跟「滅火器」主唱楊大正變熟，日前兩團完成澎湖演出一起吃飯，春風談到很喜歡他們的歌曲「曾經瘋狂」，主動報名合唱，也成為今晚壓軸的限定演出。

健志登台前受訪談到今年開始愛上打高爾夫球，和大正打球時會小賭一下，一方面是避免有人偷懶，同時也可贏回打球費，希望有機會跟動力火車較勁。喜歡騎車的洋蔥則剛從台中直衝墾丁，全程約300公里、耗費13個小時，至今還沒發生燒襠情況，春風在旁爆料可以叫洋蔥「3百哥」、「鐵蛋哥」。

洋蔥把騎車當成興趣，鮮少參加比賽，謙稱自己比不上人家，春風又讚他「淡泊名利」，至於團員都有運動，春風笑說「我喜歡打麻將」。他們曾和黃明志合作歌曲「OH MY GOD！」，由於沒有聯絡方式，無法傳訊關心，健志則有關心坤達，喊話「希望有朝一日這個組合還可以到『南北貳路』表演」。