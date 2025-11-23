玖壹壹獻彩蛋與滅火器合體 健志關心坤達盼有朝再同台

我的頻道

記者林士傑／即時報導
玖壹壹登上「2025火球祭」。圖／夥球擊提供
玖壹壹登上「2025火球祭」。圖／夥球擊提供

台灣樂團玖壹壹昨晚登上「2025火球祭」，團員健志因打高爾夫球跟「滅火器」主唱楊大正變熟，日前兩團完成澎湖演出一起吃飯，春風談到很喜歡他們的歌曲「曾經瘋狂」，主動報名合唱，也成為今晚壓軸的限定演出。

健志登台前受訪談到今年開始愛上打高爾夫球，和大正打球時會小賭一下，一方面是避免有人偷懶，同時也可贏回打球費，希望有機會跟動力火車較勁。喜歡騎車的洋蔥則剛從台中直衝墾丁，全程約300公里、耗費13個小時，至今還沒發生燒襠情況，春風在旁爆料可以叫洋蔥「3百哥」、「鐵蛋哥」。

洋蔥把騎車當成興趣，鮮少參加比賽，謙稱自己比不上人家，春風又讚他「淡泊名利」，至於團員都有運動，春風笑說「我喜歡打麻將」。他們曾和黃明志合作歌曲「OH MY GOD！」，由於沒有聯絡方式，無法傳訊關心，健志則有關心坤達，喊話「希望有朝一日這個組合還可以到『南北貳路』表演」。

玖壹壹今晚飆唱40分鐘之後，在後台稍作休息，等到尾聲與壓軸的滅火器獻出合體彩蛋，帶來「曾經瘋狂」讓全場尖叫連連。另外，滅火器也邀請剛退休的林智勝擔任特別嘉賓，楊大正激動直呼「我想哭了」，表示雖然林智勝已經退休，但是未來會留在棒球場上繼續傳承經驗，邀約全場合力送上最後一次的應援，讓林智勝相當感動，最後雙方合唱「鋼鐵男子」，林智勝說「這首歌滿代表我自己的」。

玖壹壹春風。圖／夥球擊提供
玖壹壹春風。圖／夥球擊提供
滅火器跟玖壹壹首度同台飆唱。圖／夥球擊提供
滅火器跟玖壹壹首度同台飆唱。圖／夥球擊提供
滅火器邀請林智勝(中)擔任特別嘉賓。圖／夥球擊提供
滅火器邀請林智勝(中)擔任特別嘉賓。圖／夥球擊提供
玖壹壹洋蔥。圖／夥球擊提供
玖壹壹洋蔥。圖／夥球擊提供
玖壹壹健志。圖／夥球擊提供
玖壹壹健志。圖／夥球擊提供

