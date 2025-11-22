金馬62／奪影帝一分飲恨 柯煒林高喊：誰沒投給我

電影「大濛」一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，成為本屆金馬大贏家。記者林士傑／攝影

柯煒林以電影「大濛」中的車伕「趙公道」角逐金馬影帝，最終與張震 進入最後一輪PK落敗，一分飲恨！典禮過後，柯煒林出席慶功宴幽默表示：「每次都跟我說是第二名，那告訴我這次誰沒投給我！」坦言有沒有得獎對他來說並不重要，能參加金馬獎就已經很開心，直呼：「比起個人獎項，更希望吸引觀眾入場」。

2021年柯煒林以電影「濁水漂流」入圍金馬男配角獎，相隔4年再闖金馬殿堂，他感性分享：「4年前的惜別晚會，自已一個人看著大家開心，4年過後我可以站在這邊，看到許多電影人，這個我認識、那個我認識，突然間我變成其中的一份子，大家都喜歡我的表演，就有點受寵若驚的感覺。」

柯煒林因有在台拍片的經驗，不但結交不少朋友，更圈粉無數，還有粉絲誇他是JYP和許光漢 的綜合體，他聞言直呼：「有看到網友留言，很自豪，所以我會覺得我的演技寬度是滿寬的。」聽聞導演陳玉勳在他不在的場合多次誇讚，柯煒林笑說：「請他在我面前多講一下。」陳玉勳立刻稱讚：「你很棒。」

方郁婷與影后獎項擦身而過，也對「大濛」拿下最佳劇情片而感到開心，「這次跟整個劇組拍戲很難忘，感受到大家非常愛這部電影，我自己也很愛，希望大家都可以進戲院看」。