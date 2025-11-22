我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

金馬內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光 7獎項1票之差分勝負

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范冰冰拿下第62屆金馬獎影后。圖／海鵬影業提供
范冰冰拿下第62屆金馬獎影后。圖／海鵬影業提供

第62屆金馬獎頒獎典禮今完美落幕，執行長聞天祥代為公布票選過程，此次評選中很多都是一票之差獲勝。今年是最多8比7的戰況，包括改編劇本、美術、剪輯、動畫短片、新演員、劇情片、導演獎。

最佳劇情片討論，評審們認為「大濛」在大時代下展現出小人物的悲喜交集，是非常難得的作品，最後「大濛」與「眾生相」有非常激烈的攻防，以一票之差險勝。最佳導演的獎項爭奪，一開始的討論集中在「大濛」的陳玉勳、「眾生相」李駿碩和「地母」張吉安三人，但最後李駿碩在表面極簡的主義下，反映了社會的複雜性，最後以一票之差險勝張吉安。

男主角部分，張震在電影「幸福之路」很短的故事中，基本上鮮少對白很多近乎獨角戲的表演，但張震的表演毫不誇張且充滿韻味，最後在第二輪擊敗「大濛」的柯煒林拿下影帝。

女主角同樣競爭激烈，起初每位演員都有被討論到，但最後聚焦在范冰冰與高伊玲身上，最後范冰冰從肢體到語言，從容到崩潰的表演都讓人耳目一新，順利擊敗高伊玲奪獎。

男配角部分，曾敬驊在口條、情緒的掌握上評審都給予非常高的讚美，在電影中同時做到非常喜感的表演，也能夠顯現角色成長的曲線，在討論後評審大部分票數就聚焦在曾敬驊上順利獲獎。

女配角部分則是在討論過後陳雪甄以15票全數通過，與去年「小雁與吳愛麗」的楊貴媚一樣，非常不容易。

新演員討論部分，一開始評審在「左撇子女孩」馬士媛、「眾生相」張迪文以及「恨女的逆襲」林怡婷三人掌握了大部分票數，最後僅剩馬士媛與張迪文進入最後討論，馬士媛最終一票之差險勝張迪文。

張震 范冰冰

上一則

金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民

下一則

日團柚子取消上海、台灣巡演 多名藝人行程受影響

延伸閱讀

金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民

金馬62／張震靠「外送員」二度封帝 演活紐約新移民
金馬62／導演要求毀容 范冰冰豪邁「奉陪到底」如願封后

金馬62／導演要求毀容 范冰冰豪邁「奉陪到底」如願封后
金馬62／張震勇奪影帝 老婆台下泛淚「美麗臉龐曝光」

金馬62／張震勇奪影帝 老婆台下泛淚「美麗臉龐曝光」
金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海