金馬內幕／范冰冰拿影后關鍵曝光 7獎項1票之差分勝負

范冰冰拿下第62屆金馬獎影后。圖／海鵬影業提供

第62屆金馬獎頒獎典禮今完美落幕，執行長聞天祥代為公布票選過程，此次評選中很多都是一票之差獲勝。今年是最多8比7的戰況，包括改編劇本、美術、剪輯、動畫短片、新演員、劇情片、導演獎。

最佳劇情片討論，評審們認為「大濛」在大時代下展現出小人物的悲喜交集，是非常難得的作品，最後「大濛」與「眾生相」有非常激烈的攻防，以一票之差險勝。最佳導演的獎項爭奪，一開始的討論集中在「大濛」的陳玉勳、「眾生相」李駿碩和「地母」張吉安三人，但最後李駿碩在表面極簡的主義下，反映了社會的複雜性，最後以一票之差險勝張吉安。

男主角部分，張震 在電影「幸福之路」很短的故事中，基本上鮮少對白很多近乎獨角戲的表演，但張震的表演毫不誇張且充滿韻味，最後在第二輪擊敗「大濛」的柯煒林拿下影帝。

女主角同樣競爭激烈，起初每位演員都有被討論到，但最後聚焦在范冰冰 與高伊玲身上，最後范冰冰從肢體到語言，從容到崩潰的表演都讓人耳目一新，順利擊敗高伊玲奪獎。

男配角部分，曾敬驊在口條、情緒的掌握上評審都給予非常高的讚美，在電影中同時做到非常喜感的表演，也能夠顯現角色成長的曲線，在討論後評審大部分票數就聚焦在曾敬驊上順利獲獎。

女配角部分則是在討論過後陳雪甄以15票全數通過，與去年「小雁與吳愛麗」的楊貴媚一樣，非常不容易。

新演員討論部分，一開始評審在「左撇子女孩」馬士媛、「眾生相」張迪文以及「恨女的逆襲」林怡婷三人掌握了大部分票數，最後僅剩馬士媛與張迪文進入最後討論，馬士媛最終一票之差險勝張迪文。