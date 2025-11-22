金馬62／導演要求毀容 范冰冰豪邁「奉陪到底」如願封后

范冰冰在「地母」洗淨鉛華，一舉拿下金馬影后。圖／海鵬提供

金馬影后由「地母」范冰冰 獲得，她人未現身，鏡頭先轉向台下席間的導演張吉安，他也愣在那，一時說不出話。張吉安上台後，坦言曾猶豫要不要用范冰冰，更曾不解的問范冰冰：「妳那麼辛苦跟我回家鄉種田，為什麼？」她回：「我想重新來過。」接著范冰冰在電話連線發表得獎感言，一度泣不成聲。

范冰冰稱自己在山上拍戲，她感謝張吉安對她堅定不移的信任，回想當初主動爭取角色，曾被他問「願不願讓我摧毀你的臉」？她毫不猶豫答：「范冰冰奉陪到底！」因為這不只是對角色的承諾，也是義無反顧的相信。

「地母」中的「鳳英」，對范冰冰而言不只是外型轉變，而是與角色深刻的靈魂共振，「我彷彿真正走進她的世界，鳳英也引領我的成長，讓我深刻體會到身為女性的那股堅韌力量。」范冰冰感言中數度提到「做為中國電影人」，也感謝張吉安跟所有團隊，還有劇中兒子白潤英、女兒許恩怡等。

44歲范冰冰2016年曾以「我不是潘金蓮」入圍金馬，今年主演的「地母」獲得金馬八項提名，范冰冰主動爭取演出馬來西亞農婦「鳳音」一角，為戲曬黑皮膚，用特殊化妝增大鼻子，連口音也下足功夫。中國官方抵制金馬多年，而她經歷逃稅、遭中國封殺、成為劣跡藝人，知道必須致之死地而後生，抓緊機會全力以赴，結果終於如願獲得金馬殊榮。