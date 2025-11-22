金馬62／范冰冰奪最佳女主角 未出席但以電話現場致詞

范冰冰在「地母」發揮演技，奪得金馬影后。（圖／金馬執委會提供）

第62屆金馬獎最佳女主角頒給中國女星范冰冰 ，由「地母」導演張吉安上台代領，張吉安說，「范冰冰會以特別的方式出現」，同時在台上現場用電話與范冰冰連線，讓她透過電話說出感言。

范冰冰在電話一端表示她正看直播，說到一半哽咽不已。

今年金馬獎最佳女主角獎入圍者有方郁婷、劉若英、林依晨 、高伊玲、范冰冰，競爭相當激烈堪稱死亡之組，最終由范冰冰以「地母」奪下獎項。

導演張吉安表示，他曾問范冰冰為什麼會想拍這部片，范冰冰回答「我想重新來過」，接著張吉安在台上現場打給范冰冰，范冰冰透過電話發表感言，她表示自己特別開心，也透露自己其實一直看著直播，首先感謝她金馬執委會給她的肯定，情緒激動到一度說不下去。

她表示很感謝導演張吉安，「當初導演問我，你介不介意我摧毀你的臉，我說，范冰冰奉陪到底」，而「地母」中的角色與她靈魂共振，她表示，作為一名中國的電影人，期待未來有更多的突破，同時感謝金馬獎一直鼓勵華語電影人的初衷。

網友認為，雖然范冰冰因為逃稅問題遭中國封殺，不過立場還是敏感，敢接電話並講出這樣的感言，已經算是得體和勇敢。