金馬62／鍾瓊婷獲年度台灣傑出電影工作者：好可怕這地方

鍾瓊婷獲頒年度台灣傑出電影工作者。圖／金馬執委會提供

以光為筆，照映出台灣影像的靈魂。第62屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者，由光影魔術師鍾瓊婷獲此殊榮。從李烈、葉如芬手上接過獎後，鍾瓊婷首先表示，「好可怕這地方，怎麼這麼多人？」接著感謝一路上幫過她的人，「謝謝一直陪著我共患難的兄弟們，成為我最堅強的後盾，我只是一個平凡的女生，也不聰明，我有的只有努力而已，我是很幸運的，謝謝金馬，像做夢一樣，我不知道打燈能打到何時，只要大家還喜歡，那我就繼續做下去。」

台灣影視產業中，燈光往往容易被忽略、卻最無法被取代的力量。今年獲頒「年度台灣傑出電影工作者」的燈光師鍾瓊婷，再次證明光線不只照亮畫面，更照亮創作者的心。她多年來以敏銳直覺與極高專注度，成為許多導演、攝影師眼中最可靠的夥伴。

鍾瓊婷參與過的作品橫跨世代與類型，包括「九降風」、「一家子兒咕咕叫」、「關於我和鬼變成家人的那件事」等備受討論的電影。今年她更以「大濛」中遼闊蒼茫的光影語彙，以及「我們意外的勇氣」中細膩溫暖的質地，展現出獨到的手筆。評審團指出，她的燈光並非「炫技」，而是一種能讓敘事與情緒自然流動的力量，因此希望透過此獎項肯定她在今年的突出貢獻。

談到創作流程，鍾瓊婷曾表示，接戲前，她習慣先熟讀劇本、勘景，再與攝影師深入討論。「看劇本和場景時，要知道真正重要的是什麼，並找到最適合它的樣子。不一定要最好看，但一定要最合適。」這句話聽起來簡單，卻揭露燈光師最難的功課——精準。

她過往也在「聽見歌 再唱》、「健忘村」、影集「返校」等作品中累積出深厚經驗，更以「三朵花純理髮」和「偷窺心事」兩度奪下金鐘獎最佳燈光獎，成為台灣首位獲此殊榮的女性燈光師。

在多變的影像時代裡，技術不斷更新，但好的光永遠不會過時。鍾瓊婷的成就，再次提醒我們：影像的靈魂，有時正是那些我們以為「理所當然」的光。