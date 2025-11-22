TWICE嗨唱蔡依林「日不落」 台語自介獨寵台灣ONCE

志效（右）拉著子瑜出來獨唱。圖／讀者提供

「打給厚，哇洗子瑜！（台語，意為：大家好，我是子瑜）」等了10年，子瑜終於帶著她自豪的演出和團員，站在家鄉的舞台上，讓台灣歌迷見證她16歲起在海外打拚的傲人成果，經歷政治風暴、被迫道歉的子瑜，今這一聲充滿台味的問候，來之不易，回家開唱之路她走得艱辛，粉絲等得辛苦。

子瑜相當開心回家鄉開唱。圖／讀者提供

韓超夯女團TWICE今（22）日起一連兩天在高雄國家體育場開唱，2場共10萬人朝聖。為迎接南台灣子弟子瑜和TWICE，高雄7大城市地標、20間飯店與商圈齊力點燈，TWICE也沒有辜負台灣的全力應援，昨穿上全新服裝登場，藍白相間的超美裙裝帶給粉絲滿滿驚喜。

開場「THIS IS FOR」、「Strategy」讓5萬名歌迷沸騰不已，子瑜一開口更是引起全場尖叫，她喊：「我是子瑜，我終於帶我的成員們一起來高雄了！」此話一出，全場感動落淚，現場啜泣聲不斷，子瑜又說：「很開心終於期待已久的這一天到來，跟我的成員一起到高雄，和你們一起見面，相信你們都等待了很久，我也期待這一天非常久，所以我們今天一起好好享受這一晚好嗎？」

Momo講台語：「我很想你們。」多賢則是用中文說：「我是多賢，好想你們。」並表示：「我們終於在我們的驕傲子瑜的家鄉開演唱會了！」全場尖叫，多賢又說：「我愛你們！」子瑜、娜璉、志效和Mina的家人都到場同歡，娜璉開心喊：「為了不辜負大家的等待，我們會認真演出，希望大家今天都能留下難忘的回憶！」

而在「What is Love?」的獨唱橋段，志效特地把子瑜拉出來，讓她站到台前獨自演繹這一段，全場尖叫聲不斷；到了「ONE SPARK」，高雄國家體育場炸出滿場煙火，在黑夜中上演絢爛美景，獨寵台灣粉絲。

整場最大的驚喜，莫過於TWICE帶來的中文歌、天后蔡依林 的「日不落」曲，其實下午她們彩排時，場館外有不少粉絲在聽「音漏」，而當蔡依林「日不落」的音樂響起，傳來成員唱著中文的嗓音時，現場粉絲嗨到不行，也意外搶先聽到了今晚的驚喜。