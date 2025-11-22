TWICE彩排音漏出現「超大驚喜」子瑜開口 粉絲場外聽哭了

南韓人氣女團TWICE一連兩天將在高雄世運開首度開唱，而TWICE成員今天下午兩點半抵達高雄機場，現場擠滿粉絲接機。記者劉學聖／攝影

韓夯團今（22）日起一連兩天在高雄國家體育場開場，演唱會預計晚上6點半開始，下午她們彩排時，場館外有不少粉絲在聽「音漏」，而當蔡依林 「日不落」的音樂響起，傳來成員唱著中文的嗓音時，現場粉絲嗨到不行，也意外搶先聽到了今晚的驚喜。

TWICE出道10年終於唱回台灣成員子瑜的家鄉，粉絲盼望這刻許久，興奮、想念、感動的心情不言而喻，從昨天TWICE抵台時，小港機場聚集大量歌迷的景況便可知。雖然成員彩瑛因健康狀況不佳，此行TWICE只有8人，但仍然不減歌迷對她們的期待與歡迎。

今下午彩排時，高雄國家體育場外聚集相當多的粉絲，除了提前感受到與偶像近距離的感覺，也聽到了部分節目內容，其中就包括蔡依林的「日不落」，且聽來不只有子瑜，還有其他成員的聲音，有不少歌迷邊錄音漏邊落淚，猜測可能是全員一起唱「日不落」，直呼超感動。

TWICE過去巡演都會配合當地語言帶來驚喜，這次來台想必也會有秀中文的機會，子瑜在家鄉開唱的首度開口更成了最重要的看點。