易烊千璽新片「狂野時代」預售破億卻傳負評 網友：看不懂

易烊千璽的「迷魂者」造型。（取材自微博）

由易烊千璽主演的新片「狂野時代」已於11月22日正式上映，這是他成為金雞獎影帝後帶給觀眾的首部電影作品。上映前，「狂野時代」幾天內預售票房就突破了1億（人民幣，下同） ，碾壓今年許多商業大片。易烊千璽在片中一人分飾五角，有影迷稱讚他的演技表現，也有不少網友留下一星和兩星差評稱「看不懂」。有行業人士此前估計「狂野時代」可能衝上10億票房，但剛上映就傳出負評，是否還能達到這個目標也引發關注。

據北京日報報導，由畢贛執導，易烊千璽、舒淇 等主演的文藝電影「狂野時代」於11月22日全國公映，上映前預售票房已超1億元，成為今年以來最受關注的國產文藝片。「狂野時代」以6個篇章對應視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及思維的精神元素，講述在人類不再做夢的未來世界中，「迷魂者」（易烊千璽 飾）沈迷夢境幻覺，但被「大他者」（舒淇 飾）潛入意識追捕的故事。

「狂野時代」的英文片名是「Resurrection」，就是「復活」的意思，全程在重慶取景拍攝。影片開頭發生在民國的「視覺篇」中，易烊千璽飾演的迷魂者以「怪物」形象出場，被囚於地下城堡，在這裡，舒淇飾演的夢境追捕者「大他者」為了探尋「迷魂者」堅持做夢的原因，將膠卷植入其背部，從而進入他的夢境。

剛剛獲得第38屆金雞獎最佳男主角獎的易烊千璽是「狂野時代」的主角，畢贛說，他跟易烊千璽第一次見面，就發現後者是一個具有藝術家品質的年輕演員，能很快理解自己想要的效果，這會大大降低雙方的溝通成本，「沒有他，這個電影可能會是另外一個樣子」。易烊千璽回應故意演丑角時表示，他是進組前才知道有怪物造型，心情很激動。

易烊千璽在片中分飾5個角色。他在「視覺篇」中化身怪物，在「聽覺篇」中飾演美少年邱默雲，在「味覺篇」中飾演還俗和尚，在「嗅覺篇」中飾演年長騙子，在「觸覺篇」中飾演混混阿波羅。據報導，即使整部戲拍完，易烊千璽對角色到底經歷了什麼仍不完全清楚，因為劇本在拍攝過程中不斷修改，他有時也感到混亂，好在他將五個角色的氣質「區分得愈開愈好」，把主要精力都放在「穩定住每個角色的氣質」上。

不過據網易「影視高原說」報導，「狂野時代」剛上映卻遭遇了口碑崩塌，已經迎來了很多一星和兩星的差評，而且觀眾們給予差評的理由都很一致，那就是「看不懂」，從頭到尾都不知道它是想要表達什麼，感覺就是在浪費時間。此片是否會因一些觀眾看不懂而影響到此前預估的10億票房，仍待觀察。