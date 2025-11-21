我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

易烊千璽新片「狂野時代」預售破億卻傳負評 網友：看不懂

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
易烊千璽的「迷魂者」造型。（取材自微博）
易烊千璽的「迷魂者」造型。（取材自微博）

由易烊千璽主演的新片「狂野時代」已於11月22日正式上映，這是他成為金雞獎影帝後帶給觀眾的首部電影作品。上映前，「狂野時代」幾天內預售票房就突破了1億（人民幣，下同） ，碾壓今年許多商業大片。易烊千璽在片中一人分飾五角，有影迷稱讚他的演技表現，也有不少網友留下一星和兩星差評稱「看不懂」。有行業人士此前估計「狂野時代」可能衝上10億票房，但剛上映就傳出負評，是否還能達到這個目標也引發關注。

據北京日報報導，由畢贛執導，易烊千璽、舒淇等主演的文藝電影「狂野時代」於11月22日全國公映，上映前預售票房已超1億元，成為今年以來最受關注的國產文藝片。「狂野時代」以6個篇章對應視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及思維的精神元素，講述在人類不再做夢的未來世界中，「迷魂者」（易烊千璽 飾）沈迷夢境幻覺，但被「大他者」（舒淇 飾）潛入意識追捕的故事。

「狂野時代」的英文片名是「Resurrection」，就是「復活」的意思，全程在重慶取景拍攝。影片開頭發生在民國的「視覺篇」中，易烊千璽飾演的迷魂者以「怪物」形象出場，被囚於地下城堡，在這裡，舒淇飾演的夢境追捕者「大他者」為了探尋「迷魂者」堅持做夢的原因，將膠卷植入其背部，從而進入他的夢境。

剛剛獲得第38屆金雞獎最佳男主角獎的易烊千璽是「狂野時代」的主角，畢贛說，他跟易烊千璽第一次見面，就發現後者是一個具有藝術家品質的年輕演員，能很快理解自己想要的效果，這會大大降低雙方的溝通成本，「沒有他，這個電影可能會是另外一個樣子」。易烊千璽回應故意演丑角時表示，他是進組前才知道有怪物造型，心情很激動。

易烊千璽在片中分飾5個角色。他在「視覺篇」中化身怪物，在「聽覺篇」中飾演美少年邱默雲，在「味覺篇」中飾演還俗和尚，在「嗅覺篇」中飾演年長騙子，在「觸覺篇」中飾演混混阿波羅。據報導，即使整部戲拍完，易烊千璽對角色到底經歷了什麼仍不完全清楚，因為劇本在拍攝過程中不斷修改，他有時也感到混亂，好在他將五個角色的氣質「區分得愈開愈好」，把主要精力都放在「穩定住每個角色的氣質」上。

不過據網易「影視高原說」報導，「狂野時代」剛上映卻遭遇了口碑崩塌，已經迎來了很多一星和兩星的差評，而且觀眾們給予差評的理由都很一致，那就是「看不懂」，從頭到尾都不知道它是想要表達什麼，感覺就是在浪費時間。此片是否會因一些觀眾看不懂而影響到此前預估的10億票房，仍待觀察。

易烊千璽。（取材自微博）
易烊千璽。（取材自微博）
易烊千璽一人分飾五角。（取材自微博）
易烊千璽一人分飾五角。（取材自微博）

舒淇

上一則

易夢玲稱海邊熱吻視頻是AI 胡彥斌打臉：沒想瞞著戀情

下一則

修杰楷閃兵風暴後首露面 梧桐妹擁抱喊「愛你」

延伸閱讀

嫁馮德倫9年未生 舒淇：一直想當媽 曾停工1年備孕

嫁馮德倫9年未生 舒淇：一直想當媽 曾停工1年備孕
舒淇首談不生真相 嫁馮德倫9年「停工1年備孕」淚訴：一直想當媽

舒淇首談不生真相 嫁馮德倫9年「停工1年備孕」淚訴：一直想當媽
舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題

舒淇執導電影「女孩」上映 基隆「舒淇橋」又成話題
舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦

舒淇執導「女孩」內心忐忑 笑嗆馮德倫：你不懂啦

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增