中日矛盾升溫…他見面會腰斬 aespa上「紅白」衰遭抵制

記者李姿瑩／即時報導
aespa遭到日粉抵制。圖／摘自官方X
aespa遭到日粉抵制。圖／摘自官方X

中日兩國緊張情勢升溫，中方不滿日本首相高市早苗對「台灣有事等於日本有事」的發言，連帶藝人也遭到池魚之殃。因演出日劇「惡作劇之吻～Love in TOKYO」爆紅的男星古川雄輝，遺憾宣布12月上海見面會取消；準備參加NHK「紅白歌唱大賽」的aespa，則是因陸籍成員的過往言論，慘遭日本民眾連署抵制。

古川雄輝先前無預警閃婚，在日本人氣已經和巔峰時期明顯有差距。但他在大陸仍有一票死忠粉絲支持，成功於7月在杭州舉辦見面會，上海的門票也早已售罄。無奈遇上敏感時期，官方微博發出聲明，表示見面會因「不可避免的原因」取消，期待今後能於其他的活動中再見。

至於近期已經排定演出的其他日本藝人則低調如期演出，w-inds.的廣州演唱會20日順利落幕，赤西仁和錦戶亮也已抵達上海，準備周末以合體形式舉辦演唱會。

在日本工作的陸籍藝人同樣陷入尷尬困境，aespa的大陸成員寧寧（Ningning）的舊貼文被挖出，她曾在2022年分享自己買了可愛的「蕈菇雲造型檯燈」照片，結果大家直覺聯想到原子彈爆炸，批她「缺乏歷史敏感度」。

如今aespa受邀登上NHK「紅白歌唱大賽」，網路已經發起連署抵制，NHK高層為此特地表態：「考慮到日中之間的情勢，我們希望她們能夠出場。」NHK會長稻葉延雄也力挺aespa，希望她們如期登台，傳遞和平的訊息。

古川雄輝先前才辦完杭州見面會。圖／摘自官方微博
古川雄輝先前才辦完杭州見面會。圖／摘自官方微博

