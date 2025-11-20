當年簽唱會失控被叫停 90年代最紅男團「小虎隊」再出輯

小虎隊將推出經典寫真收藏。圖／華納音樂提供

90年代超級偶像團體「小虎隊」將於11月21日正式開放預購首套「小虎隊35＋典藏黑膠套組」，以黑膠形式重現超過30年的華語流行記憶。此套作品也由開麗創意、擎天娛樂、華納唱片與華納版權共同推出，期盼帶領歌迷重回8、90年代的小虎隊黃金時代。

從80年代華視節目「青春爭霸戰」發跡的小虎隊，在製作單位將節目改版成「青春大對抗」時，為搭配原有的「小貓隊」，決定開放全台徵選男生團體。當時吸引3、4千名學生報名，最終由前經紀人苗秀麗與張小燕選出吳奇隆 、陳志朋 ，而年僅15歲、被質疑「太小」的蘇有朋 ，則因被張小燕力排眾議成功入隊。3位仍在校園求學的少年，帶著青澀卻真誠的青春氣息迅速獲得共鳴，成為當時最具代表性的偶像男團。

經紀人苗秀麗回憶，3人不但背景與個性迥異，就連訓練也各有挑戰。蘇有朋在加入前幾乎沒跳過舞，甚至連KTV都沒去過，加上課業壓力常感到沮喪；吳奇隆與陳志朋則為錄影與排練經常台中、台北兩頭奔波，而吳奇隆也常扮演隊內的「協調者」，帶著大家重新調整、one more time。後來成為經典的歌曲「祝你一路順風」，便出自他們在來回通勤途中培養出的好情誼。

說起當年轟動全台的「萬人簽名會」，唱片公司原本仍在觀望是否推出專輯，未料活動當天清晨即湧入大批歌迷，開場不到10分鐘便因推擠失控而被迫中止，只簽到不到200張。3位成員在工作人員護送下撤離，但畫面經媒體大量播送後，小虎隊一夜成為全民偶像。

簽名會之後，唱片公司加速催生小虎隊極具代表性的「貨櫃演唱會」。團隊將貨櫃車改裝成移動舞台，於週末巡迴全台，甚至南下花東，吸引成千上萬歌迷追隨。3位少年一邊上課、一邊奔走全台，卻始終保持笑容，成為華語樂壇最具象徵性的偶像文化現象之一，也讓「貨櫃演唱會」成為日後無數人沿用模式。

多年後，小虎隊在大型晚會上的合體演出再度掀起跨世代熱潮，不僅喚醒當年歌迷的青春記憶，也吸引年輕觀眾加入討論。前經紀人苗秀麗透露，近年歌迷始終敲碗3人合體，相關討論也從未停止，「目前仍積極促成，希望未來有機會再讓3人一起站上舞台」。