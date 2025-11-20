倒數1天在台開唱 TWICE宣布彩瑛身體出狀況 確定9缺1

彩瑛。圖／摘自IG

韓人氣女團TWICE出道10年終於要在台灣成員子瑜的家鄉開唱，本周六起一連兩天在高雄國家體育場開唱，明天她們將陸續抵台，不過就在今（20）日晚間，成員彩瑛卻健康出狀況，確定不來了。

TWICE所屬JYP娛樂今晚發聲明表示，彩瑛近日被診斷出「血管迷走性暈厥（vasovagal syncope）」，醫生建議她需要休息靜養。「在進一步的評估、醫療意見以及深入討論後，我們得出結論：彩瑛需要更多時間恢復。因此，她將暫時停止活動至年底，以優先照顧自身的健康與休養」。

聲明中之後會以她的健康為最高優先事項，彩瑛接下來僅會有限度地參與部分行程，並可能缺席部分活動。

「我們也很遺憾地通知大家，她將無法參加世界巡演在高雄、香港 與曼谷的場次。彩瑛本人也對此深感失望。她同時向粉絲表達誠摯歉意，因自十月以來無法參與粉絲活動與THIS IS FOR世界巡迴演唱會」。