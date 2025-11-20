迷上台灣便當 中島美嘉狂讚「有鬍子滷肉飯」

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
中島美嘉手比愛心。記者林士傑／攝影
中島美嘉手比愛心。記者林士傑／攝影

日本搖滾天后中島美嘉今年把台灣當「灶咖(台語，意為自家廚房)」，3月先是在林口開唱吸引2萬人朝聖，近日又現身Billboard Live TAIPEI連唱4場，今（20）日她更是舉辦記者會，宣告亞洲新巡演開跑，明年5月16、17日將登台北流行音樂中心舞台，中島美嘉迷上寶島美食，最愛「有鬍子」的那家滷肉飯，直呼：「這次我愛上了台灣的便當，要工作人員每天幫我安排，也迷上了粥！」

中島美嘉明年的「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026」亞洲巡迴演唱會除了台北，也將到曼谷、吉隆坡和首爾。她入境隨俗，每次出國演出必到當地寺廟拜拜，「這次也去了台灣的廟宇，和日本的感覺真的完全不同，很富麗堂皇，得到的靈氣和力量不同，我都會跟當地的神明打招呼說『不好意思我來打擾了』」。

身為搖滾女王，中島美嘉憑藉歌聲和電影「NANA」紅遍亞洲，今年適逢真人版電影20周年，日前她復刻當年造型，穿上聯名經典紅格紋龐克風裙裝，喚起歌迷回憶殺。她笑說：「其實我已經封印、不穿短裙了，這次久違穿上短裙很開心，20年來我一直在唱『NANA」的歌曲，所以不覺得有20年之久，這也代表這部作品與我一路相伴，有時路人喊我不是叫『中島美嘉』，而是『NANA』，我還會想說要不要打招呼。」

台上如此霸氣，私下的中島美嘉卻是毛孩的奴隸，提到愛寵，她露出融化人心的笑容說養了4貓1狗，「我為了貓每天做牛做馬，比如貓在一樓哭叫，我就算在三樓也會立刻衝下去」，而且每天必吸貓，「有時候回家還帶著妝，就迫不及待吸了，貓毛都被我的口紅染到了」。

巡演時她放心不下貓狗，會請熟識的朋友到家裡來照顧，「每天都要請朋友拍照給我，這樣才能撐過想念，我超想裝嬰兒監視器的，但每個角落都想看到，所以很苦惱到底要用幾台、裝在哪裡，歡迎有經驗的朋友給我建議」。

中島美嘉非常愛貓狗。記者林士傑／攝影
中島美嘉非常愛貓狗。記者林士傑／攝影
中島美嘉今年訪台開唱多次。記者林士傑／攝影
中島美嘉今年訪台開唱多次。記者林士傑／攝影

