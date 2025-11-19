「眾生相」無碼性愛一刀未剪 導演喊：捍衛傳統日常

我的頻道

記者廖福生／即時報導
張迪文以「眾生相」入圍最佳新演員獎。圖／佳映娛樂提供
張迪文以「眾生相」入圍最佳新演員獎。圖／佳映娛樂提供

香港導演李駿碩以同志約砲為題材的新片「眾生相」，在第62屆金馬獎入圍了最佳劇情片、導演、原著劇本、剪輯及新演員張迪文等5項大獎。片中演員全裸上場呈現各種同志性愛情境，生猛程度引爆話題，李駿碩表示，這個時代雖然同志片已越來越普遍，但卻也越來越保守：「同志性愛就是我們的日常，我要捍衛同志片的傳統。」

李駿碩表示，在2010年左右他讀大學的年代時，他從許多電影裡獲得啟蒙的養分，當時許多同志電影並不避諱呈現赤裸和性愛，大膽挑戰各種審查制度，像是「湖畔春光」以及「5點59分愛上你」。就算只以華人導演為例，李安的「斷背山」和關錦鵬的「藍宇」也都比現在大眾化的同志片尺度大得多。

李駿碩是由影評晉身導演的香港電影評論學會會員，他記得2019年，當楊曜愷描述熟年深櫃同志情感的「叔‧叔」強勢問鼎評論學會主要獎項時，當時有個影評人「讚美」該片「終於有Gay片是沒有赤裸成分的」，讓他大為傻眼。「其實我很喜歡那部片，可是你覺得他的電影好，竟然是因為他的gay sex不給你看？這樣還算是一個『正面』的評論？這個我很難接受。」

李駿碩說：「那個評論讓我耿耿於懷了一段時間，我就覺得我們現在這個2020年代的同志電影已經越來越主流，現在大眾會看同志片的越來越多，可是同時卻也就把同志的性愛隱藏起來。」他記得當年他拍首部劇情長片「翠絲」時，原本劇本也有寫到同志性愛，可是監製和片商都覺得「我們就是暗示他們最後有做愛就可以了，不要脫衣服。」

李駿碩認為如今時代其實越來越保守：「所以我就一直覺得，如果我自己要拍，我不想要因為符合市場，就要把同志性愛隱藏起來，因為我覺得這是我們同志片的傳統，我就是從這個傳統長大的，我就是要捍衛這個傳統。」

他認為現在這個年代有各種交友軟體，發生性愛的機會更加容易，性愛早已不是只能被放進同志三溫暖的場域。「我們有對話，我們去別人的家，我們會上別人的家做愛，在這個年代這就是很普通的事情，我就把我們生活上最普通的事情拍出來，就是這樣。」

李駿碩2018年首度角逐金馬就一鳴驚人，不僅以短片「吊吊揈」入圍最佳劇情短片，更在同一屆以男同志題材的首部劇情長片「翠絲」，入圍了最佳男配角袁富華和女配角惠英紅兩項大獎，袁富華並勇奪金馬。

2021年的「濁水漂流」則在金馬獎獲得最佳劇情片、導演等高達12項入圍，李駿碩在最佳改編劇本項目奪下他的首座金馬獎。今年他以「眾生相」在第62屆金馬獎再度入圍最佳劇情片、導演等5項大獎，頒獎典禮將於11月22日舉行。

「眾生相」在第62屆金馬獎入圍了5項大獎。圖／佳映娛樂提供
「眾生相」在第62屆金馬獎入圍了5項大獎。圖／佳映娛樂提供

