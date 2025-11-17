我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會住家

日本駐中使館發布對策 提醒日籍公民在中國注意安全

金馬62／振永秀胸肌 趣談中文「你吃飯了嗎」像韓文髒話

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋柏緯(左起)、李沐、振永出席「那張照片裡的我們」金馬首映會。記者沈昱嘉／攝影
宋柏緯(左起)、李沐、振永出席「那張照片裡的我們」金馬首映會。記者沈昱嘉／攝影

電影「那張照片裡的我們」17 日於金馬影展首映，主演李沐、韓星振永及宋柏緯齊聚與影迷互動。首次踏上金馬舞台的振永受訪時大方分享中文學習趣事，他笑說最印象深刻的一句是「你吃飯了嗎」，因為音調意外和韓文髒話相似，「大家一起講的時候超好笑！」宋柏緯則笑著「指導」他，到餐廳吃完飯可以說「超爽」，宋柏緯說：「他適合更奔放的形容詞，店家聽了一定很開心。」

振永首次挑戰台灣電影，導演湯昇榮因欣賞他在「雲畫的月光」、「Sweet Home」等作品的表現，主動向他發出邀約。振永透露，自己看劇本時就哭了5次，無論劇情、導演還是合作陣容，都讓他毫不猶豫點頭接演。他與李沐、宋柏緯一拍即合，第一次見面就被一起帶去吃火鍋，他笑說：「太好吃了！希望下次能一起喝威士忌。」

片中亮點之一，是振永在河邊脫衣露出健壯上身。宋柏緯笑稱：「本來要專注看傷口，但結果只看到胸肌，害我吉他彈不好還 NG。」振永則坦言拍攝時很害羞，還覺得應該再練壯一點，不過最終決定呈現符合年代的自然身形，「不是刻意秀肌肉。」

李沐也笑說，那場戲讓現場氣氛「非常愉快」。導演鄭乃方透露，原本想用「歐巴」稱呼逗振永，還說只要 NG 就叫他「歐巴」當懲罰，但結果完全沒機會喊，意外側證振永表現出色。

明天是振永34歲生日，劇組也在首映會上提前為他唱生日快樂歌。他回憶，去年拍片期間也同樣在台灣被劇組慶生，笑稱連兩年在台灣過生日「很神奇」。對於新片即將上映，他許願票房大賣，月初過生日的宋柏緯也喊話：「希望破1億！」

振永在「那張照片裡的我們」大秀精壯好身材。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供
振永在「那張照片裡的我們」大秀精壯好身材。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供

上一則

謝侑芯猝死剛火化…黃明志工作全被砍 求打工維生

延伸閱讀

林美秀「大濛」親編女團舞 9m88穿短裙熱跳大腿舞：Ｃ位出道

林美秀「大濛」親編女團舞 9m88穿短裙熱跳大腿舞：Ｃ位出道
前方有殭屍… 「惡靈古堡」取景 布拉格成恐怖片熱點

前方有殭屍… 「惡靈古堡」取景 布拉格成恐怖片熱點
入圍金馬新人╱林怡婷苦學拳擊淚崩 蔡振南讚「零替身」

入圍金馬新人╱林怡婷苦學拳擊淚崩 蔡振南讚「零替身」
戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

戲說從頭／「新聞女王」佘詩曼空拍 自開機門嚇死劇組

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯