金馬62／振永秀胸肌 趣談中文「你吃飯了嗎」像韓文髒話

宋柏緯(左起)、李沐、振永出席「那張照片裡的我們」金馬首映會。記者沈昱嘉／攝影

電影「那張照片裡的我們」17 日於金馬影展首映，主演李沐、韓星振永及宋柏緯齊聚與影迷互動。首次踏上金馬舞台的振永受訪時大方分享中文學習趣事，他笑說最印象深刻的一句是「你吃飯了嗎」，因為音調意外和韓文髒話相似，「大家一起講的時候超好笑！」宋柏緯則笑著「指導」他，到餐廳吃完飯可以說「超爽」，宋柏緯說：「他適合更奔放的形容詞，店家聽了一定很開心。」

振永首次挑戰台灣電影，導演湯昇榮因欣賞他在「雲畫的月光」、「Sweet Home」等作品的表現，主動向他發出邀約。振永透露，自己看劇本時就哭了5次，無論劇情、導演還是合作陣容，都讓他毫不猶豫點頭接演。他與李沐、宋柏緯一拍即合，第一次見面就被一起帶去吃火鍋，他笑說：「太好吃了！希望下次能一起喝威士忌。」

片中亮點之一，是振永在河邊脫衣露出健壯上身。宋柏緯笑稱：「本來要專注看傷口，但結果只看到胸肌，害我吉他彈不好還 NG。」振永則坦言拍攝時很害羞，還覺得應該再練壯一點，不過最終決定呈現符合年代的自然身形，「不是刻意秀肌肉。」

李沐也笑說，那場戲讓現場氣氛「非常愉快」。導演鄭乃方透露，原本想用「歐巴」稱呼逗振永，還說只要 NG 就叫他「歐巴」當懲罰，但結果完全沒機會喊，意外側證振永表現出色。