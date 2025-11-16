宋佳金雞封后不少人有意見…老戲骨倪萍再為當年章子怡叫屈

章子怡當年憑藉「一代宗師」橫掃12座影后獎杯。(取材自豆瓣電影)

隨著金雞獎頒獎典禮落幕，宋佳封后的爭議愈演愈烈。大陸知名主持人、老戲骨倪萍近期在直播時公開談到，至今仍為章子怡 因「一代宗師」中「宮二」一角未獲金雞獎影后感到遺憾。有人問她是看不慣還是惋惜，她表示「都有」。

知名主持人、演員倪萍是圈內前輩，她曾連續13年擔任春晚主持人，更曾得過金雞獎、華表獎影后。一向敢言的她曾說藝術評獎「不像體育有明確標準，結果常受運氣、評委水平或非藝術因素影響」，更批評「資本與流量干擾演技評價」。

2013年第29屆金雞獎最佳女主角提名包括：章子怡（「一代宗師」）、宋佳（「蕭紅」）、顏丙燕（「萬箭穿心」），最終宋佳摘后。但宋佳在領獎時直言，「這麼大的餡餅怎麼砸我頭上了？可能評委扔錯了，但我就不客氣了」。這一表態被解讀為對結果的意外和心虛。

眾所周知，章子怡為塑造「一代宗師」的「宮若梅」付出極大努力，包括在零下30度實景拍攝、三年武術訓練、因傷多次手術。該角色橫掃12座影后獎杯，唯獨缺了金雞獎，成為「大滿貫」唯一缺口，也成為不少觀眾的意難平。

網友普遍認為「宮二」是章子怡演技巔峰，金雞獎結果被批「缺乏公信力」，甚至調侃「金雞史沒有宮二是金雞的損失」。

倪萍在受訪時強調，這份惋惜源於對作品藝術價值的認可，以及對當年評選結果的不解。盡管未獲金雞獎，「宮二」仍被觀眾奉為「無冕影后」。倪萍直言，「好表演能留在觀眾心裡」，時間終將驗證真正價值。

除了宋佳封后惹議，陳思誠和戴墨憑「唐探1900」拿了最佳導演，也有不少觀眾表示不服。