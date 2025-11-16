我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與俄做生意國課500%關稅 川普「最強烈表態」挺斷普亭金源

紐約公寓管理員與包裹賊衝突亡？案情反轉 警釋放嫌犯

宋佳金雞封后不少人有意見…老戲骨倪萍再為當年章子怡叫屈

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
章子怡當年憑藉「一代宗師」橫掃12座影后獎杯。(取材自豆瓣電影)
章子怡當年憑藉「一代宗師」橫掃12座影后獎杯。(取材自豆瓣電影)

隨著金雞獎頒獎典禮落幕，宋佳封后的爭議愈演愈烈。大陸知名主持人、老戲骨倪萍近期在直播時公開談到，至今仍為章子怡因「一代宗師」中「宮二」一角未獲金雞獎影后感到遺憾。有人問她是看不慣還是惋惜，她表示「都有」。

知名主持人、演員倪萍是圈內前輩，她曾連續13年擔任春晚主持人，更曾得過金雞獎、華表獎影后。一向敢言的她曾說藝術評獎「不像體育有明確標準，結果常受運氣、評委水平或非藝術因素影響」，更批評「資本與流量干擾演技評價」。

2013年第29屆金雞獎最佳女主角提名包括：章子怡（「一代宗師」）、宋佳（「蕭紅」）、顏丙燕（「萬箭穿心」），最終宋佳摘后。但宋佳在領獎時直言，「這麼大的餡餅怎麼砸我頭上了？可能評委扔錯了，但我就不客氣了」。這一表態被解讀為對結果的意外和心虛。

眾所周知，章子怡為塑造「一代宗師」的「宮若梅」付出極大努力，包括在零下30度實景拍攝、三年武術訓練、因傷多次手術。該角色橫掃12座影后獎杯，唯獨缺了金雞獎，成為「大滿貫」唯一缺口，也成為不少觀眾的意難平。

網友普遍認為「宮二」是章子怡演技巔峰，金雞獎結果被批「缺乏公信力」，甚至調侃「金雞史沒有宮二是金雞的損失」。

倪萍在受訪時強調，這份惋惜源於對作品藝術價值的認可，以及對當年評選結果的不解。盡管未獲金雞獎，「宮二」仍被觀眾奉為「無冕影后」。倪萍直言，「好表演能留在觀眾心裡」，時間終將驗證真正價值。

除了宋佳封后惹議，陳思誠和戴墨憑「唐探1900」拿了最佳導演，也有不少觀眾表示不服。

據悉，絕大多數觀眾心裡的最佳導演，應該是「哪吒之魔童鬧海」的導演餃子，沒想到這麼紅火的一部動畫，最後只拿了「最佳美術片獎」。不少網友大嘆「哪吒之魔童鬧海」是這屆金雞獎最大的遺憾。

倪萍為章子怡當年未獲金雞獎影后感到遺憾。(取材自微博)
倪萍為章子怡當年未獲金雞獎影后感到遺憾。(取材自微博)

章子怡 餃子

上一則

不能二次獲獎？宋佳「二封」金雞影后惹議 網：別人不行就她行

延伸閱讀

不能二次獲獎？宋佳「二封」金雞影后惹議 網：別人不行就她行

不能二次獲獎？宋佳「二封」金雞影后惹議 網：別人不行就她行
太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功
史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢

史上最年輕…易烊千璽奪金雞影帝 四度入圍終圓夢
「醬園弄」樹倒猢猻散? 陳可辛東京影展獨走紅毯

「醬園弄」樹倒猢猻散? 陳可辛東京影展獨走紅毯

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29

超人氣

更多 >
3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局

3生肖11月下旬霉運盡散 屬豬橫財上門、他靠貴人突破困局
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉