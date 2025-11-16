不能二次獲獎？宋佳「二封」金雞影后惹議 網：別人不行就她行

宋佳二度拿下金雞獎影后，被質疑「雙標」。（取材自微博）

第38屆中國電影金雞獎日前落幕，24歲的易烊千璽創下最年輕影帝紀錄，演技獲肯定。但宋佳二封金雞影后，質疑聲浪卻不小。除了演技被指「不夠亮眼」，不少網友搬出2013年宋佳擊敗章子怡 ，是因「卡二封」，即限制演員二次獲獎為由，未讓已得過獎的章子怡封后。如今，宋佳二度拿下金雞獎影后，被質疑「雙標」、「別人不行就宋佳行」。

2013年，宋佳憑藉「蕭紅」擊敗章子怡「一代宗師」、顏丙燕「萬箭穿心」奪下金雞影后，曾引起軒然大波。

眾所周知，章子怡當年憑藉「一代宗師」橫掃各大電影節，拿下包括金馬、金像獎和華表獎在內的多個最佳女主角，沒想到在金雞獎敗給了宋佳。

面對「不合理」質疑，宋佳粉絲指出金雞獎很難二封，而當時章子怡已經拿過一次影后了。

如今，宋佳二封金雞影后，嘲諷聲和批判聲不斷，不少網友質疑，「為何章子怡卡在二封，宋佳卻可以」、「影后二封是要基於重大突破，宋佳這部電影有什麼突破可言」，還有不少人認為，宋佳的表演根本比不上咏梅。

宋佳在「好東西」中的單親媽媽角色被指「沒有跳脫過往舒適區」、「缺乏高光片段」、「演繹中規中矩」；反觀咏梅在「出走的決心」中演繹底層女性覺醒，被讚「教科書級克制演技」，許多觀眾稱她每個眼神和動作都貼合角色特質，將人物的內心掙扎展現得淋漓盡致。

而咏梅在台下略顯失落的表情被截圖傳開後，更引發集體共情，大家紛紛表示「替咏梅惋惜」。

還有網友指出，宋佳歷次獲獎均擊敗神級對手，被總結為「凡她入圍，熱門必敗」。金雞獎也被批「水漫金山」，部分觀眾表示將減少觀影消費抗議，直言「獎項淪為資源遊戲」。