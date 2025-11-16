Energy阿弟、丁噹親密互動 老婆「不爽」翻白眼開嗆

Mei(邱馨葦)看著老公阿弟和丁噹的海報，翻白眼發文開嗆。圖／摘自臉書

丁噹昨起連著2晚登上台北小巨蛋開唱，今由Energy阿弟（蕭景鴻）接棒A-Lin助陣，彼此合作音樂劇結緣，她稱阿弟是「無緣的男朋友」。雙方合唱頻頻牽手，坐在台下的阿弟老婆Mei（邱馨葦）頗不是滋味，當場比出手槍姿勢嗆聲：「為什麼又要牽手，不能好好唱歌就好嗎」。

丁噹和阿弟日前推出合作歌曲「可以是朋友」，在「夜遊」演唱會合體獻唱，由於丁噹造型酷似透視婚紗，與阿弟白色西裝相襯，彷彿新婚夫妻，阿弟心驚膽跳表示：「外面有我們手勾手的照片，我老婆站在下方拍了張翻白眼的照片，搞得我好不自在。」

他直言可以感受到從遠方射過來的強勁目光，向Mei鄭重澄清「我們沒有在一起，老婆」，接著聽見丁噹誇獎「阿弟真的很帥又很有才華」，他急忙求饒：「妳不要再講了！我怕我回去很難過。」丁噹深怕Mei誤會，當眾表示「阿弟是屬於Mei的啊」，好奇雙方有沒有計畫舉辦婚禮，阿弟顧左右而言他，趁機邀約丁噹擔任明年1月Energy演唱會嘉賓。