范姜彥豐贏了 謝和弦出手 酸王子這一點慘敗

謝和弦現為女兒傻瓜，希望第3胎拚出兒子。圖／馬槽音樂提供

藝人謝和弦揮別版權紛爭，親自創作、推出新歌「夠愛」，16日在簽唱會上更獻唱由他創作的「那不是雪中紅」一曲。談及和原唱JPM的比較，謝和弦認為范姜彥豐唱歌比邱勝翊（王子）好聽，已透過經紀人正式邀約合作，但尚未收到范姜回應，更預告是首很適合范姜的悲傷工具人之歌。

他說最近演出都被要求唱「那不是雪中紅」，應是呼應時事翻紅，不忘自誇歌曲很洗腦，又忍不住開地獄梗：「這首歌現在好像只剩我可以唱了，不然我跟毛弟（邱宇辰）組一團好了，我們2個人也可以唱啊！」而他過往低潮期間受過黃明志相助，如今黃明志捲入網紅謝侑芯命案，最終調查結果尚未出爐，謝和弦說：「現在應該是他人生最低潮的時候，我祈求他能夠平安順利度過這個劫。」

而他先前改編「終極一家」插曲「夠愛」，並在YouTube 上傳「夠愛2.0」，被作曲人陳德修（脩）提告侵害著作權，要求謝和弦、馬槽音樂賠償，最高法院判馬槽音樂、謝和弦合計要賠39萬元。對此，謝和弦今說完全尊重法院判決，後來跟脩已無聯絡，笑說：「沒關係！我其他首歌也都很紅！」