山下智久嘗「雞排、牛肉麵」店家曝光 中文限動：很好吃

記者陳睿中／即時報導
晶華酒店的「冠軍清燉牛肉麵」曾獲CNN推薦全台十大牛肉麵、台北國際牛肉麵節冠軍。圖／台北晶華提供
晶華酒店的「冠軍清燉牛肉麵」曾獲CNN推薦全台十大牛肉麵、台北國際牛肉麵節冠軍。圖／台北晶華提供

日本星山下智久在11月14日抵台，以個人身分舉行「山下智久 2025 台北 talk＆mini Live」粉絲見面會，在活動中，熱愛台灣美食的山P大口品嘗台灣招牌小吃「雞排」，另外男神也在Instagram限動打卡「牛肉麵」，並且以中文標註「很好吃」。根據了解，獲得山下智久青睞的雞排為樂化夜市名店「肥豬的攤」，至於牛肉麵則是台北晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」。

山下智久在11月15日於台北Legacy TERA舉辦3場見面會，共計吸引3,900名粉絲的熱烈支持。在活動現場，主辦單位提供多樣化的台灣小吃，其中包括「雞排＋開喜烏龍茶」的組合，獲得山下智久連吃好幾口的高度好評，令粉絲們十分好奇是哪間雞排店。

位於樂華夜市的人氣雞排店「肥豬的攤」，在活動結束後發布貼文，表示「今天跟老婆特地起了個一早準備我們家的炸物 為甚麼ㄋ 因為有一個來自日本的帥哥來台灣見面會 而且是我很喜歡的帥哥 雖然不能直說 謝謝他很喜歡 我們家炸物」同時放上多張山下智久的活動照片，間接證實雞排店的身分。粉絲們也紛紛留言，表示「超想知道他吃哪家雞排配開喜烏龍茶 終於找到你！」、「他很認真吃了三大口，還說甜甜的很好吃」

不僅是雞排引起討論，山下智久也在16日於Instagram發布限動，照片為「清燉牛肉麵」，並且特別標註「很好吃」。隨著限動發布，立刻引起粉絲們在社群網站熱烈討論。根據照片中的切片牛腱心、青蔥絲、葉菜、湯頭色澤等食材與容器特徵，可判斷為台北晶華酒店的「冠軍清燉牛肉麵」。隨著山下智久喜歡的雞排、牛肉麵出爐，未來粉絲也都有機會品嚐到男神同款的特色美味。

山下智久IG限動發布「牛肉麵」照片，並以中文備註「很好吃」，從特徵判斷為台北晶華...
山下智久IG限動發布「牛肉麵」照片，並以中文備註「很好吃」，從特徵判斷為台北晶華酒店「冠軍清燉牛肉麵」。圖／擷取自IG
山下智久登台舉行粉絲見面會。圖／HIGH HOPE提供
山下智久登台舉行粉絲見面會。圖／HIGH HOPE提供
山下智久於粉絲見面會中開心吃雞排，已證實為樂華夜市名店「肥豬的攤」。圖／擷取自肥...
山下智久於粉絲見面會中開心吃雞排，已證實為樂華夜市名店「肥豬的攤」。圖／擷取自肥豬的攤粉絲頁

日本 社群網站

