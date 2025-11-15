山下智久飯後想「來杯珍奶」 親吐私下生活行程

我的頻道

記者李姿瑩／台北即時報導
山下智久認真回答所有提問。圖／HIGH HOPE提供
山下智久15日在台北Legacy TERA一口氣舉辦3場見面會，要從早上10時多一路忙到晚上8時，才能消化完共3900名粉絲的熱情。他私下生活高度自律，今天不忘向粉絲報告早上7時就起床去健身房和三溫暖，完成每日必做事項。

見面會上他重現經典名曲「擁抱我小姐」，全場粉絲歡聲雷動。但最吸引山下智久的還是台灣美食，他分享抵台後已經如願吃到牛肉麵，主辦單位趁著活動送上珍珠奶茶和小籠包，讓山下智久樂開懷，當場就吃得津津有味。

他還故意做出假動作，要把小籠包分送給台下觀眾，虛晃一招才調皮說：「騙你們的啦！」他一邊喝著珍珠奶茶，一邊感嘆自己平常不太吃甜點，唯有珍奶是他會想在飯後來一杯的飲料。但他叮嚀粉絲：「你們沒有去健身，不可以喝太多，我今天有去所以可以喝。」

此外，山下智久也接受台灣小常識測驗，聽到粉絲拱他吃臭豆腐，山下智久笑說「需要勇氣」，當場承諾如果真的嘗試臭豆腐，一定會拍片跟粉絲們報告。

他最後獻唱「Loveless」、「Party Don’t Stop」，感性表示自己邁入40歲，同時出道滿30年，但他不會輕易言退，要繼續奮鬥1、20年，「如果還能再來，我會帶著更多作品跟大家見面」。

山下智久開心看著粉絲。圖／HIGH HOPE提供
山下智久深情獻唱。圖／HIGH HOPE提供
