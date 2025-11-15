五月天「胎音寶寶」長大…19歲少女登台合唱「玫瑰少年」

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
五月天帶著5525＋1主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會到上海體育場。圖／相信音樂提供
五月天帶著5525＋1主題「回到那一天」25周年巡迴演唱會到上海體育場。圖／相信音樂提供

五月天2006年專輯「為愛而生」中最後一首「胎音」收錄了冠佑女兒「小玫瑰」的第一聲哭聲，經過了19年，如今的小玫瑰（劉芯妤）亭亭玉立，也遺傳了爸爸的音樂基因。昨（14）日她站上五月天上海演唱會舞台並合唱「玫瑰少年」，阿信說：「獻給上海歌迷特別的禮物，今天不是她的哭聲而是她的歌聲。」

去年五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會上海最終場，劉芯妤擔任開場嘉賓，當時她帶著創作初登台，穩健台風備受讚譽，她感謝五月天的歌迷在她一歲生日時，透過爸爸的手機為她唱「生日快樂歌」，現在她為大家而唱。今年擔任中場嘉賓的她，首唱新曲「朋友而已」，她跟著知名音樂人李偉菘、李偲菘學音樂，一開口便相當動人，也證明她的音樂才華洋溢。

牽著小玫瑰出場前，冠佑在點歌橋點故弄玄虛說：「我最近手機一直收到一首歌，很想點這首歌，想知道這首歌到底要對我說什麼。」阿信接著說：「你很關心她成長過程，身邊有男生離她愈來愈近，你會忍不住要問她是什麼關係？你打算守護她到幾歲？」

冠佑回說：「我給她很大的自由，音樂上。」事實上小玫瑰也真的有老爸的好基因，創作了「微笑說再見」、「瞬間」、「So Far Away」等歌曲，台風也相當穩健，冠佑看著女兒的演出一臉滿足，最後五月天和小玫瑰圍成圈圈擁抱，象徵當年擁在懷裡的小玫瑰長大了，延續五月天的音樂，繼續前行。

五月天在台上笑鬧。圖／相信音樂提供
五月天在台上笑鬧。圖／相信音樂提供
五月天專輯「為愛而生」收錄冠佑女兒「小玫瑰」（右三）出生後的第一聲哭聲，19年後...
五月天專輯「為愛而生」收錄冠佑女兒「小玫瑰」（右三）出生後的第一聲哭聲，19年後小玫瑰站上五月天演唱會獻唱。圖／相信音樂提供
五月天上海演唱會。圖／相信音樂提供
五月天上海演唱會。圖／相信音樂提供
冠佑有女萬事足。圖／相信音樂提供
冠佑有女萬事足。圖／相信音樂提供
五月天14日在上海開唱。圖／相信音樂提供
五月天14日在上海開唱。圖／相信音樂提供

第38屆金雞獎揭曉 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」

