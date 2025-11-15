第38屆金雞獎揭曉 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」
聽新聞
test
0:00 /0:00
第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮暨2025中國金雞百花電影節閉幕式，15日晚在廈門海峽大劇院舉行，《好東西》獲得最佳故事片獎，易烊千璽憑藉在影片《小小的我》中飾演劉春和獲得最佳男主角獎，宋佳憑藉在影片《好東西》中飾演王鐵梅獲得最佳女主角獎。
陳思誠、戴墨憑藉《唐探1900》獲得最佳導演獎，袁富華憑藉在影片《水餃皇后》中飾演糖水伯獲得最佳男配角獎，鍾楚曦憑藉在影片《好東西》中飾演小葉獲得最佳女配角獎。
打破中國影史票房紀錄的《哪吒之魔童鬧海》斬獲最佳美術片獎，高朋導演的《老槍》獲得最佳導演處女作獎，《但願人長久》獲得最佳中小成本故事片獎，《您的聲音》獲最佳紀錄/科教片獎，《閃耀少年之空中接力》獲最佳兒童片獎，《雙蝶扇》獲最佳戲曲片獎，《還有明天》獲最佳外語片獎。
陳茂賢、鄭緯機（《破·地獄》）獲得最佳編劇獎，王丹戎（《志願軍：存亡之戰》）獲得最佳錄音獎，周新霞（《我和我母親的疼痛》）獲得最佳剪輯獎，韓忠、馬曉飛（《解密》）獲最佳美術獎，翟錦彥（《長安的荔枝》）獲最佳音樂獎，趙非（《志願軍：存亡之戰》）獲最佳攝影獎。
《志願軍：存亡之戰》獲得評委會特別獎，喬榛、肖桂雲獲得中國文聯終身成就獎。
第38屆中國電影金雞獎評委會主任張藝謀介紹，本屆金雞獎參評影片共212部，覆蓋主旋律、文藝片、商業巨制等多元類型，參賽影片數量、題材豐富性創近年之最。
中國電影家協會分黨組書記、駐會副主席鄧光輝說：「金雞獎始終以中國電影『專家獎』定位，為行業樹立專業標竿。本屆評獎強化對創作生產動態的把握，通過專業評審，推出精品佳作，激發電影界創新創造活力，推動電影事業繁榮發展。」
上一則
坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文
下一則
FB留言