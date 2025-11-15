坤達遭起訴 金鐘影后妻柯佳嬿突發文

柯佳嬿分享觀賞「如果我不曾見過太陽」心情，未提坤達遭起訴看法。(圖／摘自IG)

新北地檢署昨起訴「閃兵 二班」12人，其中5位藝人修杰楷 、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰遭求處有期徒刑2年8月。謝坤達才有望回歸「綜藝玩很大」，遭起訴後表示「深切反省，一切配合司法」，妻子柯佳嬿 昨在IG限動分享「心碎」心情，不過跟坤達無關，而是為自己也參演的新戲宣傳，她的發文讓該劇女主角李沐哭了。

「想見你」團隊推出新作「如果我不曾見過太陽」由李沐、曾敬驊主演，共分2季，第1季已經上線，其中第10集柯佳嬿突然現身，手指同樣也有蝴蝶刺青，讓曾敬驊跟觀眾一樣疑惑不已。

由於李沐和曾敬驊處境令人心痛，柯佳嬿在IG透露熬夜追完1季，「好希望一切都沒有發生喔，好希望每個人對未來充滿期待，好想看到壬耀跟曉彤好好的，故事裡的那些心碎實在太令人心碎了。我在此宣布心酸（林宥嘉的歌）就是壬耀跟曉彤的歌，邊走邊唱，天真浪漫勇敢，以為能走到遠方，我們曾相愛，想到就心酸」。

其實下周21日，柯佳嬿就會跟曾敬驊、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田、製作人麻怡婷、導演蔣繼正、編導簡奇峯、編劇林欣慧一塊露面為新戲宣傳。柯佳嬿跟許光漢憑「想見你」分別奪影后、成為國際巨星，與劇組的感情不言而喻，而她這回也有參與「如果我不曾見過太陽」，但究竟角色如何，直到第2季才會揭曉。

「閃兵二班」另一位修杰楷，遭起訴後經紀公司表示不回應，賈靜雯在廈門拍戲，她的臉書跟IG分別停在9月和10月，只在小紅書分享在當地拍戲、休閒心情，跟柯佳嬿一樣，都必須完成手上的工作計畫，雖然老公都因閃兵遭起訴，日子還是得過。