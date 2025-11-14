「怪奇物語」Eleven拒當假笑芭比 嗆攝影師：要笑自己笑

「怪奇物語」女主角米莉芭比布朗。(美聯社)

Netflix「怪奇物語5」即將上映，眾演員進來積極參與宣傳，於倫敦舉辦首映時，女主角米莉芭比 布朗（Millie Bobby Brown）卻在紅毯上發火。現場有位攝影記者高聲要求她「笑一下」時，布朗立即回敬對方：「要笑？換你笑給我看。」語畢便瀟灑轉身離開現場。這幕迅速在社群平台上引發討論，不少網友直呼「這反應太痛快」，更有人質問為何女性名人在公開場合得面對「強制性微笑」文化？

布朗當天身穿黑色馬甲薄紗禮服出席活動，鞋款上特意點綴「011」數字致敬角色「Eleven」，與共同主演諾亞・許納普（Noah Schnapp）合體亮相。然而，即便造型吸睛，焦點仍被這場紅毯上的「強制微笑」對峙奪走。粉絲在社群媒體 留言支持她的態度，大讚「這種不受控制的紅毯文化早該改變」，認為名人不該再被視為沒有界線的公眾標靶。

此前坎城影展時，奧斯卡 影帝丹佐・華盛頓（Denzel Washington）在紅毯上，也曾對攝影記者發火：他被拍到激動地對一名咄咄逼人的攝影師喊「停止」，攝影師試圖以笑化解尷尬，甚至伸手碰了華盛頓的手臂，但華盛頓立刻抽身，再度怒斥對方「停下」。

除了「強制微笑」擦槍走火，據外媒報導，布朗疑似向劇組正式提出對另一位主演大衛・哈伯（David Harbour）的「霸凌與騷擾」指控，並提交多頁內容的投訴文件，雖然相關細節尚未獲劇組證實，但近來相關報導已為「怪奇物語」最終季，增添另濃濃火藥味。