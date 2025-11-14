修杰楷涉閃兵遭起訴求刑2年8月 經紀公司回應了

我的頻道

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
修杰楷先前複訊後被檢察官諭令50萬元交保。記者蔣永佑／攝影
修杰楷先前複訊後被檢察官諭令50萬元交保。記者蔣永佑／攝影

修杰楷閃兵，警方上月持搜索票前往住處上銬帶走，訊後以50萬元交保。今檢方依違反妨害兵役修例等罪，確定起訴12人，其中修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰遭求處有期徒刑2年8月。對此修杰楷經紀公司回應：「目前進入司法程序，就不再多回應。」

藝人閃兵從王大陸開始爆出，「閃兵一班」還有陳零九、威廉、陳大天、陳向熙、阿虎、陳信維、大根、李銓等9人，他們均已遭起訴，上周新北地院開庭，除王大陸尚未開庭，另外8人都已認罪，但求取輕判或緩刑，檢方不同意。

「閃兵二班」12人中，有5人修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰是藝人，檢警拘提交保後，紛紛向社會大眾及粉絲道歉，但檢方認為5名藝人為公眾人物，有相當影響力和示範作用，仍蓄意逃兵，背離社會期待與公民應盡責任，因此聲請法院量處有期徒刑2年8月。

2014年修杰楷認愛大9歲賈靜雯後，成為「台灣好爸爸」代表，年年都是廣告、活動熱門人選，不算戲劇演出，年收推估最高2千多萬。近幾年搶手度仍高，除了升格當製作人、開YT頻道，他每支廣告行情約300萬元，每場活動約30萬元，若以「模範夫妻形象」跟賈靜雯合體拍廣告，效果加倍，而個人也無所不包，嬰童、寵物、輪胎、家居，也經常成為各種公益活動代言人。

當年一念之差，如今看來得不償失，演藝工作已經停擺。對於工作現況，以及看到坤達回歸主持，是否也有相應計畫，經紀公司都不予回應。

